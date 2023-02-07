«Я убила Соню»: в Химках 11-летняя девочка набросилась на одноклассницу с ножом

Пострадавшая в реанимации, в крайне тяжёлом состоянии. А нападавшую увезли в полицию.
В подмосковных Химках случилось ЧП. К сожалению, пострадал ребёнок - и очень сильно.
В лицее №10 пятиклассница поссорилась со сверстницей и отправилась за ней в туалет. Там она достала кухонный нож и буквально изрезала несчастную девочку. Сейчас та в реанимации, и ещё неизвестно, сможет ли выжить.
По всей видимости, они конфликтовали и до этого, потому что нападавшая «подготовилась к разговору» и заранее притащила нож из дома. Сразу после жуткой «разборки» она заявилась в класс, вся в крови и с ножом в руке. И заявила: «Я убила Соню».
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Ну а с напавшей на неё девчонкой сначала беседовали психологи, а позже её увезли в полицию. Теперь будут проводить экспертизы на вменяемость, пока завели уголовное дело о покушении на убийство. Кстати, на нескольких работников школы тоже завели «уголовку» - о халатности должностных лиц.
Сейчас разбираются, что могло послужить причиной конфликта. Раньше девочки дружили, а потом рассорились. Есть даже версия о «разборке» из-за компьютерной игры Genshin Impact. Они там что-то не поделили и вот к чему это привело. Следствие разберётся.
Искренне надеемся, что Соня выживет и встанет на ноги. Ну а нападавшая - ответит по всей строгости закона.
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Причина скорее как всегда в издевательствах в школе. Преподам пофигу, родителям пофигу вот девочка и дошла до варианта с ножом.
Правильно запретить нахрен эти ваши игры! )))
Нипущать! А то развели тут понимаешь!
Жду подробностей.
- Поножовщина в школе
- Нападавшая(назову корректно) не самая приверженная сторонница моральных ценностей равнинной части России кроме ножа не видит альтернатив в общении. И отсюда вопрос:- А как они там детей воспитывают? На примере ЧЕГО???
- Школьная система, построенная через ... (филейную часть), когда учителя стали педагогами и перестали обращать внимание на воспитание.
- Директор этого богоугодного заведения(вместе с присными) куды глядел? А то психоолух штатный есть, а девочки(которым по природе положено быть добрыми и отзывчивыми) с ножами на сверстниц кидаются.
Дичь полнейшая и в этой дичи мы живём.
Там точно психическое расстройство!!
Сейчас целая линейка маньячных аниме-игр идет, и геншин импакт вообще не при чем, хоть он и анимешного вида. Причем как-то заходил на ютуб глянуть на них - там в комментах только школота малолетняя и пасется.
Поведение ребенка явно было скопировано откуда-то, и вот недурно бы разобраться, откуда, и государственные меры насчет этого принять. Я не страдаю фобиями насчет аниме и игр вообще, но вот подобные "веселые порезульки" с яндере я бы от детской аудитории убрал бы, возможно даже запретив совсем.
Так что че они там как всегда завели непонятно.
Потрясающая традиция заводить дело нисхера, когда любой первокурсник расскажет что дела нет.
А вот халатность, эт я вам скажу да, это прямо очень интересно.
Ещё давайте выясним кто в этой истории кого травил, и не один год, наверняка. И все на глазах и штатного психолога, если таковой есть, и, конечно, в первую очередь учителей, которым традиционно на все насрать.
Когда кончится травля в школах родной страны, скольких ещё должны зарезать, застрелить, что бы кто то уже чухнулся?
"В Химках 11-летняя девочка с ножом набросилась на одноклассницу" - автор, разницу чувствуете? Нужно всего лишь правильно расставить слова, чтобы привнести ясность в предложение.
А если она нерусская вам от этого легче?
Что же дальше из нее вырастет
Весь этот треш недурно бы запретить, и возможность скачивания - заблокировать. Я вот взрослый дядя, психика более-менее стабильна, но как-то посмотрел - и то охренел от содержания игры, а заходил поглазеть на это на ютубчике - так там в комментах одна школота сидит.
Игры ужастики должны быть ужастиками, когда удирать надо, а не когда ходишь и всех крошишь и трупы расчленяешь и прячешь (там сюжетец именно такой). На хрена вот детям, копирующим всё и всех подряд - такой вот контент?
Роскомнадзор зря свой хлеб ест.