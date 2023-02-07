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«Я убила Соню»: в Химках 11-летняя девочка набросилась на одноклассницу с ножом

«Я убила Соню»: в Химках 11-летняя девочка набросилась на одноклассницу с ножом

Автор:
07 февраля 2023 16:12
Сообщество : Криминал
Метки: лицей   нападение   нож   одноклассница   полиция   ранение   реанимация   химки   
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Пострадавшая в реанимации, в крайне тяжёлом состоянии. А нападавшую увезли в полицию.

В подмосковных Химках случилось ЧП. К сожалению, пострадал ребёнок - и очень сильно.

В лицее №10 пятиклассница поссорилась со сверстницей и отправилась за ней в туалет. Там она достала кухонный нож и буквально изрезала несчастную девочку. Сейчас та в реанимации, и ещё неизвестно, сможет ли выжить.

По всей видимости, они конфликтовали и до этого, потому что нападавшая «подготовилась к разговору» и заранее притащила нож из дома. Сразу после жуткой «разборки» она заявилась в класс, вся в крови и с ножом в руке. И заявила: «Я убила Соню».

Теперь за жизнь Сони борются врачи. Для этого её на вертолёте доставили в областную больницу.

Ну а с напавшей на неё девчонкой сначала беседовали психологи, а позже её увезли в полицию. Теперь будут проводить экспертизы на вменяемость, пока завели уголовное дело о покушении на убийство. Кстати, на нескольких работников школы тоже завели «уголовку» - о халатности должностных лиц.

Сейчас разбираются, что могло послужить причиной конфликта. Раньше девочки дружили, а потом рассорились. Есть даже версия о «разборке» из-за компьютерной игры Genshin Impact. Они там что-то не поделили и вот к чему это привело. Следствие разберётся.

Искренне надеемся, что Соня выживет и встанет на ноги. Ну а нападавшая - ответит по всей строгости закона.

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Метки: лицей   нападение   нож   одноклассница   полиция   ранение   реанимация   химки   
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55  комментариев
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Что можно б...ть не поделить в Genshin? Это одиночная игра.
Причина скорее как всегда в издевательствах в школе. Преподам пофигу, родителям пофигу вот девочка и дошла до варианта с ножом.
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7k
Axel Полминуты назад
Вот сразу подумал, что во всем виноваты только компьютерные игры. Стопудово других причин быть и не может!
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10k
Hunson Abadeer 17 минут назад
Ну что ну что, какого цвета напвшая??? Аааа здесь даже имя не пишут, толерантность да?)))
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28k
Ego sum qui sum 19 минут назад
поножовщина в 11 лет...это Химки так на людей влияют
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30
r3mba4 Ego sum qui sum 3 минуты назад
Странно, что имя второй девочки толерантно замолчали здесь. В других пабликах называют. Похоже на азербайджанское. А то что она слышит у себя в семье, решила воплотить на практике. И поверьте они все такие. Могут улыбаться и держать нож за спиной. Это новые реалии, побольше пусть с республик русофобов завозят. Дети Хуснулина. Дальше больше. Русских на Украину, мигрантов сберегут.
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8k
Мэйсон Второй Полчаса назад
А по всей строгости это как? Ремнём выпороть?
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10k
GRuslan 56 минут назад
Учителя сейчас в двояком положении. Принимать участие в воспитании, наказуемо, не принимать, оказывается тоже. Не удивительно что не хотят учить за такую зарплату, да в таких условиях. Отсиживают время от безысходности, не отдаваясь профессии как это было в моем детстве, в СССР. Девочке пострадавшей здоровья!
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22k
Владимир 57 минут назад
Будут бомбардировки, хачей и их выродков в убежище не пускаем)
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3k
ProstoBoBka 59 минут назад
Что у нее в голове?! В 11 лет девочка с ножом напала... это пздц...
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22k
Владимир 59 минут назад
Что думает свинорылая едросня?
Правильно запретить нахрен эти ваши игры! )))
Нипущать! А то развели тут понимаешь!
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8k
Zhora Час назад
Интересно. Нападавшая из тех, чью национальность нельзя называть ?
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6k
Нестерин Сергей Час назад
Новость изумляет сразу по нескольким параметрам:
- Поножовщина в школе
- Нападавшая(назову корректно) не самая приверженная сторонница моральных ценностей равнинной части России кроме ножа не видит альтернатив в общении. И отсюда вопрос:- А как они там детей воспитывают? На примере ЧЕГО???
- Школьная система, построенная через ... (филейную часть), когда учителя стали педагогами и перестали обращать внимание на воспитание.
- Директор этого богоугодного заведения(вместе с присными) куды глядел? А то психоолух штатный есть, а девочки(которым по природе положено быть добрыми и отзывчивыми) с ножами на сверстниц кидаются.
Дичь полнейшая и в этой дичи мы живём.
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474
Knives22 Нестерин Сергей Час назад
Да вот директору больше заняться нечем, должен ходить как Леопольд и каждому школьнику вещать "давайте жить дружно".
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200
Человек Наблюдающий Час назад
да вы че? это перебор
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701
Kra Час назад
В 11 лет??...

Там точно психическое расстройство!!
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229
Вася Васильев Час назад
И ничего ей не будет и родителям её ничего не будет и педагоги максим выговором отделаются. Это крайне не справедливо.
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10k
Света Час назад
Меня одну настораживает имя Мельвира? Разве не похоже это имя на не совсем... скажем так... русское? Ну эти не совсем русские разве не исключительно часто приводят последним аргументом ножи? И разве не такие похваляются что кого то там зарэжут? Откуда 11-ти летняя девочка ведь взяла такую идею. Ближе всего брать из семьи.
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58
Pasha Panfilov Света 47 минут назад
Ну тут два варианта - либо там папашка дурачок, чуть что за нож хватающийся, либо в какой-нить яндере симулятор переиграли, а мозги еще не выросли.
Сейчас целая линейка маньячных аниме-игр идет, и геншин импакт вообще не при чем, хоть он и анимешного вида. Причем как-то заходил на ютуб глянуть на них - там в комментах только школота малолетняя и пасется.
Поведение ребенка явно было скопировано откуда-то, и вот недурно бы разобраться, откуда, и государственные меры насчет этого принять. Я не страдаю фобиями насчет аниме и игр вообще, но вот подобные "веселые порезульки" с яндере я бы от детской аудитории убрал бы, возможно даже запретив совсем.
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77
wretry4 Час назад
Ответственность за убиство наступает согласно ст 20 УК РФ в 14 лет.
Так что че они там как всегда завели непонятно.

Потрясающая традиция заводить дело нисхера, когда любой первокурсник расскажет что дела нет.

А вот халатность, эт я вам скажу да, это прямо очень интересно.

Ещё давайте выясним кто в этой истории кого травил, и не один год, наверняка. И все на глазах и штатного психолога, если таковой есть, и, конечно, в первую очередь учителей, которым традиционно на все насрать.

Когда кончится травля в школах родной страны, скольких ещё должны зарезать, застрелить, что бы кто то уже чухнулся?
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6k
Leo Sun Час назад
"...в Химках 11-летняя девочка набросилась на одноклассницу с ножом"... Мастера заголовков
Из заголовка следует, что эта 11-летняя девочка, - герой: набросилась на одноклассницу с ножом, вероятно, чтобы разоружить её. Ну, так получается из этого заголовка.

"В Химках 11-летняя девочка с ножом набросилась на одноклассницу" - автор, разницу чувствуете? Нужно всего лишь правильно расставить слова, чтобы привнести ясность в предложение.
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4k
Alexbux1 Час назад
У нее( девочки) очень русское имя Мельвира. Не хочу ни на что намекать. но....
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4
Владимир Групповалов Alexbux1 Час назад
Сейчас столько разных имён у детей, русское через раз встречается.
А если она нерусская вам от этого легче?
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9k
GROMOZEKA Час назад
Однако 5 класс и уже такая нечисть.
Что же дальше из нее вырастет
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47k
Элек Мек Час назад
В прошлом году в Нижнем Новгороде 12- летний пионЭр зарезал одноклассника,теперь вот девочка 11 -ти лет приняла эстафету.Не нормально всё это.
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58
Pasha Panfilov Элек Мек Полчаса назад
Есть подозрение что тут могли быть виноваты игры. Сейчас геймеры, особенно либерально настроенные - меня конечно заминусят и гневно раскаркаются, как стая ворон на дереве, но блин, игр именно про резню стало выпускаться будь здоров много. И там не бои на мечах с демонами с какими-нить, а тупо школьная тема с ножами идет, всевозможные яндере-симуляторы, где по сюжету надо перерезать всех девочек в классе, чтобы завоевать любовь семпая, будучи единственной в классе (выжившей).
Весь этот треш недурно бы запретить, и возможность скачивания - заблокировать. Я вот взрослый дядя, психика более-менее стабильна, но как-то посмотрел - и то охренел от содержания игры, а заходил поглазеть на это на ютубчике - так там в комментах одна школота сидит.
Игры ужастики должны быть ужастиками, когда удирать надо, а не когда ходишь и всех крошишь и трупы расчленяешь и прячешь (там сюжетец именно такой). На хрена вот детям, копирующим всё и всех подряд - такой вот контент?
Роскомнадзор зря свой хлеб ест.
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1k
ChePaev Час назад
ставка на черное надеюсь сыграет???
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