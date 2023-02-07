«Я убила Соню»: в Химках 11-летняя девочка набросилась на одноклассницу с ножом

В подмосковных Химках случилось ЧП. К сожалению, пострадал ребёнок - и очень сильно.

В лицее №10 пятиклассница поссорилась со сверстницей и отправилась за ней в туалет. Там она достала кухонный нож и буквально изрезала несчастную девочку. Сейчас та в реанимации, и ещё неизвестно, сможет ли выжить.

По всей видимости, они конфликтовали и до этого, потому что нападавшая «подготовилась к разговору» и заранее притащила нож из дома. Сразу после жуткой «разборки» она заявилась в класс, вся в крови и с ножом в руке. И заявила: «Я убила Соню».