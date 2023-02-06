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Парень оскорбил пенсионера, а потом ещё и плюнул. И дедушка как следует ему всыпал

Парень оскорбил пенсионера, а потом ещё и плюнул. И дедушка как следует ему всыпал

Автор:
06 февраля 2023 15:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: воспитание   дедушка   драка   лифт   парень   пенсионер   
7293
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Родители не занимались воспитанием недоросля - и за дело взялся пожилой боец.

Молодой человек забежал в лифт. Впопыхах наступил на ногу одному из пассажиров и не извинился - тогда пенсионер сделал ему замечание. А парень его послал и нагло плюнул в ответ.

Такого хамства дедушка не стерпел и занялся воспитательной работой:

Есть мнение, что теперь парень будет вести себя повежливее.

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Метки: воспитание   дедушка   драка   лифт   парень   пенсионер   
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176
lex lemin 10 часов назад
Старая школа!
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9k
Фомич 2 часа назад
Как же радуют такие видео...
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5k
Искандер 2 часа назад
Парень, похоже, ещё добавки просил?
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5k
Кистень 4 часа назад
Я всегда знал, что длинные патлы-удобная вещь! За них хорошо таскать д.о.л.б.о.ё.б.о.в!
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43k
Мойша 5 часов назад
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8k
Serjio 5 часов назад
А дедуля случаем не Роршах на пенсии?

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6k
Андрей 5 часов назад
это видео было пару-тройку лет назад.. тогда что-то с короновирусом связывали... ну да ладно, спираль-она и есть спираль
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1k
дормидонт 5 часов назад
Ай молодец старый! Дай бог ему здоровья ещё лет 20 таких дебилов учить!
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2k
Bobbus 6 часов назад
Дебил молодой
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929
Александр Зотов 6 часов назад
Вспомнилось, глядя на видео: с дедом случай был - возвращались из гостей, идут мимо компании пьяной, кто-то из компашки поздоровался, а один решил поюморить и такой: "чё, дед, у тебя в бороде там [мат] нету?" Ну дед ему с головы в хлебальник и прописал, остальные резко извиняться начали)))
Притом нам (внукам, хотя мы уже почти что совершеннолетние были и как раз гостили у него) деда даже не счёл нужным рассказать про этот инцидент, узнали уже потом от других родственников
Так что да, всякие не очень умные щеглы рискуют отхватить от мирного с виду старичка
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214
Вася Васильев 7 часов назад
Молодец дед.
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1k
Куртуазный Маньерист 7 часов назад
Дедушка просто
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7k
Pravednik84 7 часов назад
- Не смейся над дедушкой!
- Почему?
- Дедушка на войне был!
- Ну и что?
- Дедушка умеет убивать...
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6k
Allmaster 7 часов назад
Мне чуть за полтинник, на вид толстый уж дядька))
И тут как то в прошлом году, тоже так, в магазинчике юнец лет не знаю, 12 + наверное, прямо вот внаглую мимо меня к кассе и еще и отпихнув.
Вскипел за 0, 001 сек и не думая ему леща. Не, ЛЕЩА.
Тот в прилавок лбом и верещать.
И милицию, и ща папу позову и вообще мне прямо вот хана всемирная придет.
Ну, я его за шкирку и говорю, зови папу. И милицию.
А я тебе еще пока лещей насую, раз дома не воспитали, или ты сам такой?
С очереди пару мужиков такие, пусть отец придет, если здоровый и дурак, то мы впряжемся.
Сопли, слюни...
Я говорю, прикинь, если бы ты стоял, я я бы такой 130 кило тебя бы пнул , типа пройти хочу. Ты то куда лезешь, дурень? Есть такое слово - уважение к окружающим.
Если не дойдет, то как нибудь тебе не леща как я пропишут, а трындюлей до реанимации, понял.
По глазам вижу, не понял, сопли размазывал, извините пищал, папу звать расхотел, рванулся и убежал....
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3k
cnob7 7 часов назад
волосатое чмо, не приняло во внимание, что дед, может быть, служил в "Альфе". тут возраст не помеха, главное-техника.
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3k
cnob7 7 часов назад
давно пора этих смузиевых полупокеров п.и.з.д.и.ть. электорат Ололоши Анального
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6k
Андрей Крылов 7 часов назад
Пенсионер (Кстати, не сильно старый, чуть постарше меня) совершенно правильно отмутозил щенка. Некоторые иначе просто ни чего не понимают. Это, конечно, крайний метод воспитания, но иногда единственно действенный и верный.
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8k
Vалѣнтиныч 7 часов назад
Деду плюс!!! Жаль, что не добил, но под камерой не стоит мокруху на себя вешать! Хотя с ноги пару раз от души по наглой роже ...
Респект и уважуха!
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10k
*Сергей* 7 часов назад
Чушок
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1k
Alex 7 часов назад
Ништяк!
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59
Егор Летов 8 часов назад
За Деда
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