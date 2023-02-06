Парень оскорбил пенсионера, а потом ещё и плюнул. И дедушка как следует ему всыпал

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Родители не занимались воспитанием недоросля - и за дело взялся пожилой боец.
Молодой человек забежал в лифт. Впопыхах наступил на ногу одному из пассажиров и не извинился - тогда пенсионер сделал ему замечание. А парень его послал и нагло плюнул в ответ.
Такого хамства дедушка не стерпел и занялся воспитательной работой:
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Есть мнение, что теперь парень будет вести себя повежливее.
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Притом нам (внукам, хотя мы уже почти что совершеннолетние были и как раз гостили у него) деда даже не счёл нужным рассказать про этот инцидент, узнали уже потом от других родственников Так что да, всякие не очень умные щеглы рискуют отхватить от мирного с виду старичка
- Почему?
- Дедушка на войне был!
- Ну и что?
- Дедушка умеет убивать...
И тут как то в прошлом году, тоже так, в магазинчике юнец лет не знаю, 12 + наверное, прямо вот внаглую мимо меня к кассе и еще и отпихнув.
Вскипел за 0, 001 сек и не думая ему леща. Не, ЛЕЩА.
Тот в прилавок лбом и верещать.
И милицию, и ща папу позову и вообще мне прямо вот хана всемирная придет.
Ну, я его за шкирку и говорю, зови папу. И милицию.
А я тебе еще пока лещей насую, раз дома не воспитали, или ты сам такой?
С очереди пару мужиков такие, пусть отец придет, если здоровый и дурак, то мы впряжемся.
Сопли, слюни...
Я говорю, прикинь, если бы ты стоял, я я бы такой 130 кило тебя бы пнул , типа пройти хочу. Ты то куда лезешь, дурень? Есть такое слово - уважение к окружающим.
Если не дойдет, то как нибудь тебе не леща как я пропишут, а трындюлей до реанимации, понял.
По глазам вижу, не понял, сопли размазывал, извините пищал, папу звать расхотел, рванулся и убежал....
Респект и уважуха!