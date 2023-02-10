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В Казани учительница младших классов покуривала вейп и выпивала вместе с учениками

В Казани учительница младших классов покуривала вейп и выпивала вместе с учениками

Автор:
10 февраля 2023 13:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Казань   вейп   педагог   скандал   учительница   школа   
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Эти «шалости» сняли на видео, показали родителям школьников и разразился скандал.

Одна из школ Вахитовского района в своё время была образцом для подражания. А выпускники регулярно участвовали в олимпиадах и поступали в ВУЗы. Потом там сменился директор и всё как-то поменялось.

Например, педагог младших классов уж очень подружилась со старшеклассниками. Вместе «парили» вейп, говорят, что даже выпивали. Школьница сняла их «отдых» и видео попалось на глаза родителям. Естественно, у них возникли вопросы.

После этого в школе провели проверку и молодого педагога уволили.

Хотя часть родителей того класса, где девушка была руководителем, попытались её защитить. Они считали, что учительница была единственной, кто покупала детям подарки за свои деньги и всегда находила с ними общий язык.


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Метки: Казань   вейп   педагог   скандал   учительница   школа   
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15  комментариев
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ruslan d Час назад
Блин , ну вот почему у меня учителя были не такие .. ?
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2k
Walther 15 минут назад
Кабаки, бабы и айфоны до цугундера доведут! (Горбатый, наши дни)
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8k
Владимир 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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14k
sonic24a 45 минут назад
А потом все пошли в бордель.
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4k
alex 48 минут назад
была б у меня такая училка, я может и не женился бы..
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8k
Борис Карабанов 56 минут назад
А чё такого? Имеет право в личное время.
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32k
Snork Snorkoff Час назад
Так у них разницы-то. Лбам по 17-18, ей 19-20 если после педулища )
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