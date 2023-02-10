В Казани учительница младших классов покуривала вейп и выпивала вместе с учениками

Одна из школ Вахитовского района в своё время была образцом для подражания. А выпускники регулярно участвовали в олимпиадах и поступали в ВУЗы. Потом там сменился директор и всё как-то поменялось.

Например, педагог младших классов уж очень подружилась со старшеклассниками. Вместе «парили» вейп, говорят, что даже выпивали. Школьница сняла их «отдых» и видео попалось на глаза родителям. Естественно, у них возникли вопросы.