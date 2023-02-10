В Казани учительница младших классов покуривала вейп и выпивала вместе с учениками

Эти «шалости» сняли на видео, показали родителям школьников и разразился скандал.
Одна из школ Вахитовского района в своё время была образцом для подражания. А выпускники регулярно участвовали в олимпиадах и поступали в ВУЗы. Потом там сменился директор и всё как-то поменялось.
Например, педагог младших классов уж очень подружилась со старшеклассниками. Вместе «парили» вейп, говорят, что даже выпивали. Школьница сняла их «отдых» и видео попалось на глаза родителям. Естественно, у них возникли вопросы.
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После этого в школе провели проверку и молодого педагога уволили.
Хотя часть родителей того класса, где девушка была руководителем, попытались её защитить. Они считали, что учительница была единственной, кто покупала детям подарки за свои деньги и всегда находила с ними общий язык.
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