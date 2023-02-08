FISHKINET
Сообщество Криминал 1620 постов • 330 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
В челябинскую школу ворвались люди с молотками и травматами и устроили «разборку»

В челябинскую школу ворвались люди с молотками и травматами и устроили «разборку»

Автор:
08 февраля 2023 14:19
Сообщество : Криминал
Метки: драка   молоток   омон   полиция   разборка   травмат   челябинск   школа   
2314
1
1

Как сообщают: драка случилась «на национальной почве».

Напоминает «стрелку» из 1990-х. Но с одним отличием - она произошла в школе. Неизвестные в балаклавах влетели в образовательное учреждение и стали избивать каких-то парней. Попутно разбили дверь в гардеробе и сильно напугали школьников младших классов - те сразу стали звонить родителям.

В первые секунды охрана школы как-то растерялась, потом сотрудники нажали тревожную кнопку и стали разнимать дерущихся. В итоге шпана убежала, но двое остались: одному досталось молотком, второго сильно избили.

На место прибыл ОМОН, полиция, скорая - в общем, все.

Потом выяснилось: в этой школе учатся два девятиклассника - Никита и Феруз (по другим данным - Фирус). И Никита постоянно конфликтовал с этим Ферузом/Фирусом. В конце концов горячие парни «забили стрелку» возле учебного заведения и каждый пригласил своих друзей. По ходу драки Никита и Ко взяли верх и погнали Феруза и его товарищей. Те забежали в школу, а что было дальше - уже известно.

Теперь с подростками, застрявшими в 1990-х, будут плотно работать силовики. Возможно, заведут и парочку уголовных дел.

Чтобы впредь никому не повадно было бегать с молотками и травматами по школе и пугать детей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: драка   молоток   омон   полиция   разборка   травмат   челябинск   школа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Б.Касторский Час назад
Я не скажу, что осуждаю национализм. В странное время живём. Нас просто приучили к тому, что люди с определенными именами крайне негативно настроены и не очень дружелюбны. Потому иной раз поддерживаешь тех, то не хочет терпеть всех этих "приходи один и мы тоже один прийдём".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
Vital Idol 4 минуты назад
поражает "решительность" школьных мужчин...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ArkBase 17 минут назад
Цитата - "... Никита постоянно конфликтовал с этим Ферузом/Фирусом."
И причиной конфликта, очевидно, стал спор - на каком масле готовить плов !?
Никита утверждал, что на подсолнечном...
А Ферус - на кунжутном, или конопляном....
Экий негодяй наш Никита !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Enotko Ytko 17 минут назад
Никитос молодчик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aqueronte 21 минуту назад
Как Фируз, Аслан, и прочие -беки так одни проблемы, может их выгнать всех и % преступников упадёт на 80%? А со своими мы сами разберёмся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир Полчаса назад
может проще ферузов отправить по домам,тогда и проблем меньше будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
harlamov Полчаса назад
"Теперь с подростками, застрявшими в 1990-х..."

Да-да, это же взятые из криокамеры подростки, которых случайно занесло в нашу сказочную страну добра и процветания... Ну-ну.
Так-то у нас в полиции эльфы работают, депутатами становятся научные сотрудники и педагоги, криминальные авторитеты исключительно благотворительностью занимаются, успешный бизнес ведут гении современных технологий, а сериал Ментовские войны рассказывает о веселом пионерском детстве.
Особенно этот дух процветания и братства ощущается в промышленных районах Челябинска и Екатеринбурга и в пивных спальных районов.
Удивительно, что не так с этими малолетками? Наверное Лунтика пересмотрели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Гур Полчаса назад
Это Челяба, Феруз, это тебе не Масква с задротами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dema Полчаса назад
Никите и Ко,уважуха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Serg2001 39 минут назад
Мда... В мои школьные годы подобные конфликты решались один на один на большой перемене или после школы. БЕЗ ЖЕЛЕЗА. И, как правило, до первой крови.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Aleksandr 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 49 минут назад
Опаньки, депутаты схватились за голову - опять без выходных работать: придётся ужесточать оборот кухонных ножей, травматов, да ещё и молотков вдобавок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lexx Час назад
Посетители челябинский школ, настолько суровы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
8k
28k
Levyathan Час назад
Что забыл Феруз в Челябе, вот вопрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

198449



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 февраля
Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю
Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю
Набирающие популярность в сообществах
Горнолыжный курорт Логойск в Беларуси
Горнолыжный курорт Логойск в Беларуси
«Как отличить умную женщину от недалёкой»: 5 мудрых цитат Майи Плисецкой
«Как отличить умную женщину от недалёкой»: 5 мудрых цитат Майи Плисецкой
Смех, да и только
Смех, да и только
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный торт

Лучшие демотиваторы
Любовь

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#забавно#подборка#аварии#Приколы#в мире#смешно#природа
#Юмор#история#Прикол#люди#автомобили#дтп#авто аварии#картинки#США#красота
#интересно#интересное#дети#Прошлое#СССР#знаменитости#автомир#позитив#удивительно#девушки
Смех, да и только Смех, да и только Стал гражданином РФ - отвечай за проступки: в Челябинске избивший местного жителя азиат стал фигурантом уголовного дела Стал гражданином РФ - отвечай за проступки: в Челябинске избивший местного жителя азиат стал... Вырубил паренька с&nbsp;одного удара Вырубил паренька с одного удара Массовая драка со стрельбой в Челябинске Массовая драка со стрельбой в Челябинске В Челябинске парень избил 67-летнего пенсионера за сделанное замечание В Челябинске парень избил 67-летнего пенсионера за сделанное замечание Полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы утихомирить дебоширов в столичном ресторане Полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы утихомирить дебоширов в столичном ресторане

На что жалуетесь?

Вернуться