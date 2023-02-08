В челябинскую школу ворвались люди с молотками и травматами и устроили «разборку»

Как сообщают: драка случилась «на национальной почве».
Напоминает «стрелку» из 1990-х. Но с одним отличием - она произошла в школе. Неизвестные в балаклавах влетели в образовательное учреждение и стали избивать каких-то парней. Попутно разбили дверь в гардеробе и сильно напугали школьников младших классов - те сразу стали звонить родителям.
В первые секунды охрана школы как-то растерялась, потом сотрудники нажали тревожную кнопку и стали разнимать дерущихся. В итоге шпана убежала, но двое остались: одному досталось молотком, второго сильно избили.
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На место прибыл ОМОН, полиция, скорая - в общем, все.
Потом выяснилось: в этой школе учатся два девятиклассника - Никита и Феруз (по другим данным - Фирус). И Никита постоянно конфликтовал с этим Ферузом/Фирусом. В конце концов горячие парни «забили стрелку» возле учебного заведения и каждый пригласил своих друзей. По ходу драки Никита и Ко взяли верх и погнали Феруза и его товарищей. Те забежали в школу, а что было дальше - уже известно.
Теперь с подростками, застрявшими в 1990-х, будут плотно работать силовики. Возможно, заведут и парочку уголовных дел.
Чтобы впредь никому не повадно было бегать с молотками и травматами по школе и пугать детей.
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И причиной конфликта, очевидно, стал спор - на каком масле готовить плов !?
Никита утверждал, что на подсолнечном...
А Ферус - на кунжутном, или конопляном....
Экий негодяй наш Никита !!!
Да-да, это же взятые из криокамеры подростки, которых случайно занесло в нашу сказочную страну добра и процветания... Ну-ну.
Так-то у нас в полиции эльфы работают, депутатами становятся научные сотрудники и педагоги, криминальные авторитеты исключительно благотворительностью занимаются, успешный бизнес ведут гении современных технологий, а сериал Ментовские войны рассказывает о веселом пионерском детстве.
Особенно этот дух процветания и братства ощущается в промышленных районах Челябинска и Екатеринбурга и в пивных спальных районов.
Удивительно, что не так с этими малолетками? Наверное Лунтика пересмотрели.
На вотчинных землях челябинских башкир (проживали до верховья Тобола) были основаны горные заводы и крепости, на которых ныне находятся города Аша, Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Златоуст, Касли, Катав-Ивановск, Куса, Кыштым, Миасс, Миньяр, Нязепетровск, Сатка, Сим, Троицк, Усть-Катав, Челябинск, Чебаркуль, Юрюзань и другие населённые пункты.
Обратите внимание на аппендикс на границе областей. Когда Магнитку строили, решили всю металлургию сконцентрировать в одном месте.
17 января 1934 года согласно решению ВЦИКа, Аргаяшский и Кунашакский районы вошли в состав Челябинской области.
Фируз нормальное башкирское имя.