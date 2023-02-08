В челябинскую школу ворвались люди с молотками и травматами и устроили «разборку»

На место прибыл ОМОН, полиция, скорая - в общем, все.

Потом выяснилось: в этой школе учатся два девятиклассника - Никита и Феруз (по другим данным - Фирус). И Никита постоянно конфликтовал с этим Ферузом/Фирусом. В конце концов горячие парни «забили стрелку» возле учебного заведения и каждый пригласил своих друзей. По ходу драки Никита и Ко взяли верх и погнали Феруза и его товарищей. Те забежали в школу, а что было дальше - уже известно.

Теперь с подростками, застрявшими в 1990-х, будут плотно работать силовики. Возможно, заведут и парочку уголовных дел.

Чтобы впредь никому не повадно было бегать с молотками и травматами по школе и пугать детей.