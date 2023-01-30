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Третья мировая война: очередное предсказание от Владимира Жириновского

Третья мировая война: очередное предсказание от Владимира Жириновского

Автор:
30 января 2023 10:39
Сообщество : Политика
Метки: Ближний Восток   видео   дебаты   жириновский   иран   политика   предсказание   пророчество   
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Владимир Вольфович Жириновский известен своими предсказаниями, многие из которых сбылись. Пользователи сети наткнулись на ещё одно любопытное высказывание.
Вот что ныне покойный политик говорил в 2019 году про Иран и Ближний Восток. На фоне недавней атаки беспилотников на военный завод в Иране в этих словах определенно что-то есть.

"Это выборы на Украине последние были. В 2024 году выборов просто не будет, потому что не будет страны под названием Украина. Будем учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. Иран - это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово. Здесь будут самые страшные события".

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Метки: Ближний Восток   видео   дебаты   жириновский   иран   политика   предсказание   пророчество   
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6  комментариев
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8k
au3 Час назад
Он просто много знал по службе
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2k
MPEG-8 7 минут назад
По образованию он востоковед, знал ближневосточную кухню хорошо, плюс располагал немного большей информацией, чем мы с вами.
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1k
investas 16 минут назад
Да останьте от мертвого, ппц
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pka2004 Полчаса назад
Очень надеюсь, что усраины в 2024 не будет.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
26k
7k
Copycat 53 минуты назад
умный мужик был) хороший политик и политолог, не смотря на свой эксцентричный нрав и манеру - многое предвидел как я сейчас вижу)
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