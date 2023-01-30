Третья мировая война: очередное предсказание от Владимира Жириновского

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Владимир Вольфович Жириновский известен своими предсказаниями, многие из которых сбылись. Пользователи сети наткнулись на ещё одно любопытное высказывание.
Вот что ныне покойный политик говорил в 2019 году про Иран и Ближний Восток. На фоне недавней атаки беспилотников на военный завод в Иране в этих словах определенно что-то есть.
"Это выборы на Украине последние были. В 2024 году выборов просто не будет, потому что не будет страны под названием Украина. Будем учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. Иран - это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово. Здесь будут самые страшные события".
"Это выборы на Украине последние были. В 2024 году выборов просто не будет, потому что не будет страны под названием Украина. Будем учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. Иран - это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово. Здесь будут самые страшные события".
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