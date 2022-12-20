Реакция мужчины на предложение блогера поцеловать чужой флаг

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Блогер подошёл к палестинцу и предложил ему за 100 долларов поцеловать израильский флаг. Реакцию мужчины на предложение провокатора можно увидеть на видео ниже.
Или дурак или самоубийца... Ещё легко отделался!
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Вот если бы на 404 за 100 баксов флаг России поцеловать, то быстро бы без денег остался.
Потом конечно его бы в СБУ сдали как агента Путина, под пытками заставляющего щырых целовать флг России , но это потом.