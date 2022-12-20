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Реакция мужчины на предложение блогера поцеловать чужой флаг

Реакция мужчины на предложение блогера поцеловать чужой флаг

Автор:
20 декабря 2022 08:21
Метки: Реакция   видео   конфликт   политика   предложение   провокация   флаг   
2250
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1
Блогер подошёл к палестинцу и предложил ему за 100 долларов поцеловать израильский флаг. Реакцию мужчины на предложение провокатора можно увидеть на видео ниже.
Или дурак или самоубийца... Ещё легко отделался!

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12  комментариев
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3k
pinbalist 2 часа назад
Походу "блогерство" можно добавлять в список психиатрических заболеваний.
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5k
ПЕТР 5 минут назад
А наши "звезды" за просто так целуют сине желтый.
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14k
banzai7 Полчаса назад
Достаточно уже того, что он блогер.
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590
partners74 59 минут назад
да уж.. бля.хер на всю голову бля.хер
. еще бы видео как ему этот флажок в задницу заталкивают. не для себя, пацаны интересуются
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16k
Виталий Касандров 59 минут назад
Вот не там эксперимент проводил .
Вот если бы на 404 за 100 баксов флаг России поцеловать, то быстро бы без денег остался.
Потом конечно его бы в СБУ сдали как агента Путина, под пытками заставляющего щырых целовать флг России , но это потом.
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24k
Сибиряк Час назад
Хороший блогер - битый блогер
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1k
Alex Час назад
А мог бы и замочить. Дешево отделался придурок
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12k
котегRUS 2 часа назад
у блохера ума - палата
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38k
Александр 2 часа назад
А как потом скорая доставала этот флаг из прямой кишки блогера не показали.
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