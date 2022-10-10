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Женщины гуляют по столице Ирана без хиджаба

Женщины гуляют по столице Ирана без хиджаба

Автор:
10 октября 2022 11:19
Метки: в мире   видео   девушки   иран   протесты   тегеран   хиджаб   
1137
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По всему Ирану продолжаются массовые протесты. Их движущей силой по-прежнему остаются женщины. На опубликованных в сети кадрах видно, как представительницы прекрасно пола демонстративно разгуливают по улицам Тегерана без хиджаба.
Очевидец запечатлел, как некоторые девушки и женщины прогуливаются по одной из улиц Тегерана без хиджаба и автомобилисты сигналят им.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   девушки   иран   протесты   тегеран   хиджаб   
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10  комментариев
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8k
Shtoppi 2 часа назад
Интересно, вернется Иран к временам до исламской революции или если только хиджабы разрешат не носить?
https://travelask.ru/blog/posts/27252-kogda-hidzhab-byl-ne-v-mode-21-foto-o-tom-kak-odevalis-devushttps://travelask.ru/blog/posts/27252-kogda-hidzhab-byl-ne-v-mode-21-foto-o-tom-kak-odevalis-devus
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1k
Александр Куканов Полчаса назад
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2k
NIS 54 минуты назад
В некоторых странах даже у женщин есть Яйца !(
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4k
Кистень Час назад
Без хиджабов, но в намордниках!
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114
Alexey Gera Час назад
Если чего-то слишком много, то это не хорошо. Много пива - плохо. Много религии - плохо.
А вот много учиться - хорошо. И бухать некогда, а религия ограничивает кругозор.
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294
Javier Alexey Gera 49 минут назад
У религиозных кругозор отсутствует напрочь
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24k
Matrosskin 2 часа назад
Магия. Как только Иран стал плотно работать с РФ, так сразу появились всякого рода протестующие против "ущемления" их прав. Совпадение, по любому.
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345
дмитрий 2 часа назад
[мат]
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4k
satra 2 часа назад
Кому лень смотреть 12-и минутный ролик, по мнению автора ролика, эти вот волнения в Иране (кто бы сомневался) совсем не "стихийные".

Ссылка youtu.be
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