Женщины гуляют по столице Ирана без хиджаба

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По всему Ирану продолжаются массовые протесты. Их движущей силой по-прежнему остаются женщины. На опубликованных в сети кадрах видно, как представительницы прекрасно пола демонстративно разгуливают по улицам Тегерана без хиджаба.
Очевидец запечатлел, как некоторые девушки и женщины прогуливаются по одной из улиц Тегерана без хиджаба и автомобилисты сигналят им.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот много учиться - хорошо. И бухать некогда, а религия ограничивает кругозор.