"Готовьтесь к частичной мобилизации!": сбылось очередное пророчество Жириновского

Предсказания В.Жириновского уже не удивляют. Политик в свое время напророчествовал и начало СВО, и даже, как выясняется, частичную мобилизацию...
С тех пор, как начали сбываться пророчества Владимира Вольфовича, к выступлениям политика проявляют особый интерес. В далеком интервью 2015 года, оказывается, есть предсказания и о частичной мобилизации.
Этот отрывок из архивного выступления Жириновского на дебатах «Первого канала» от 2015 года внезапно завирусился в Сети. В передаче гости обсуждали возможные последствия присоединения Крыма и отношения между Россией и западными странами. Тогда лидер ЛДПР заявил, что в Европе начнется война и причиной этому станет "американский план". А всё потому что странам некуда будет вложить свои капиталы и из-за санкций.
"Объясняю как юрист. Поводом для войны будет [то], что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Санкции, всё стоит. Единственный способ — это начать войну в какой-то части Европы, и потом [будет] новый план Маршалла — начинаем восстанавливать. <…> Но это американский план, не мой", - эмоционально объясняет политик. А после уверяет, что частичной мобилизации не избежать, т.к. "начнётся война".
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Напомним, что вчера, 21 сентября, президент РФ объявил о начале частичной мобилизации. Выходит, в очередной раз Владимир Вольфович оказался провидцем.
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АНТИФИШКИ
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Головастый мужик был.
Шутят, что Жириновский это Ванга нашего времени, а он просто умный человек (который был в образе шута, что позволяло говорить правду).
Все имеет причину и следствие. Пока есть капитализм, всегда будут войны.
Вчера была статья про бельгийского короля Леопольда, каучук и отрубленные руки...
В этом и есть вся суть капитализма. Деньги надо делать любой ценой. Зачастую цена это человеческая жизнь. Самый доступный и приносящий хорошую прибыль ресурс.
Войны не могло не быть, как бы не вела себя Россия и даже Украина.
Воюем мы и хохлы как наиболее незащищенные европейцы.
Есть конечно еще ряд причин, все таки наши ресурсы тоже играют роль. Мы выступили в роли жителей Конго, которые не захотели собирать каучук для белых сагибов бесплатно. Нам начали рубить руку. Мы сопротивляемся. Пока в атаку пошли отряды украинских туземцев...
Капитализм это всегда смерть и разрушение. Это войны. Это колониальная экономика.
В этом плане всегда умиляло сравнение СССР и США. Вот смотрите как русские при социализме бедно живут... Так в том-то и дело, что мы закачивали деньги в колонии, а они выкачивали из колоний. Это разный социальный подход и экономика здесь ни при чем.
Если вы помогаете деньгами родителям и родственникам, то вы живете беднее, чем ваш коллега с такой же зарплатой, который еще и пенсию у родителей забирает и у всех родственников денег занял. Тут просто другие моральные принципы, хотя доход одинаковый.
Сейчас колоний-то уже и нет. Африка и Азия и так разграблена. Да и сопротивляются все сильнее, а денег требуется все больше. Поэтому уже и Европа на грани хаоса. Богатый регион, здесь можно заработать много и сразу, а не копейки из африканцев выдавливать. Правильно говорит Жириновский - поставить оружие, вбомбить в каменный век и построить город сад, населенный мигрантами. У любого Моргана или Ротшильда от таких перспектив голова закружится.