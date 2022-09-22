"Готовьтесь к частичной мобилизации!": сбылось очередное пророчество Жириновского

С тех пор, как начали сбываться пророчества Владимира Вольфовича, к выступлениям политика проявляют особый интерес. В далеком интервью 2015 года, оказывается, есть предсказания и о частичной мобилизации.

Этот отрывок из архивного выступления Жириновского на дебатах «Первого канала» от 2015 года внезапно завирусился в Сети. В передаче гости обсуждали возможные последствия присоединения Крыма и отношения между Россией и западными странами. Тогда лидер ЛДПР заявил, что в Европе начнется война и причиной этому станет "американский план". А всё потому что странам некуда будет вложить свои капиталы и из-за санкций.

"Объясняю как юрист. Поводом для войны будет [то], что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Санкции, всё стоит. Единственный способ — это начать войну в какой-то части Европы, и потом [будет] новый план Маршалла — начинаем восстанавливать. <…> Но это американский план, не мой", - эмоционально объясняет политик. А после уверяет, что частичной мобилизации не избежать, т.к. "начнётся война".