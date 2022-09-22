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"Готовьтесь к частичной мобилизации!": сбылось очередное пророчество Жириновского

"Готовьтесь к частичной мобилизации!": сбылось очередное пророчество Жириновского

Автор:
22 сентября 2022 11:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: армия   видео   дебаты   жириновский   политика   предсказание   пророчество   частичная мобилизация   
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Предсказания В.Жириновского уже не удивляют. Политик в свое время напророчествовал и начало СВО, и даже, как выясняется, частичную мобилизацию...

С тех пор, как начали сбываться пророчества Владимира Вольфовича, к выступлениям политика проявляют особый интерес. В далеком интервью 2015 года, оказывается, есть предсказания и о частичной мобилизации.


Этот отрывок из архивного выступления Жириновского на дебатах «Первого канала» от 2015 года внезапно завирусился в Сети. В передаче гости обсуждали возможные последствия присоединения Крыма и отношения между Россией и западными странами. Тогда лидер ЛДПР заявил, что в Европе начнется война и причиной этому станет "американский план". А всё потому что странам некуда будет вложить свои капиталы и из-за санкций.


"Объясняю как юрист. Поводом для войны будет [то], что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Санкции, всё стоит. Единственный способ — это начать войну в какой-то части Европы, и потом [будет] новый план Маршалла — начинаем восстанавливать. <…> Но это американский план, не мой", - эмоционально объясняет политик. А после уверяет, что частичной мобилизации не избежать, т.к. "начнётся война".


Напомним, что вчера, 21 сентября, президент РФ объявил о начале частичной мобилизации. Выходит, в очередной раз Владимир Вольфович оказался провидцем.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: армия   видео   дебаты   жириновский   политика   предсказание   пророчество   частичная мобилизация   
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18  комментариев
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971
ChePaev 2 часа назад
е.б.а.т.ь же Петя Толстой утырок упоротый, и этот утырок еще просит за себя голосовать. А Вольфыч молодец, обосновал недоумку.
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6k
klop 11 минут назад
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620
solosolovov 18 минут назад
Ну вот и понятно кто скрипач.
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1k
Кактус 20 минут назад
Классика: после смерти начали слушать, сделали выводы, начали ценить...
Головастый мужик был.
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11k
harlamov 43 минуты назад
Главное что он сказал это не про мобилизацию, а про давление капитала как причину войны.
Шутят, что Жириновский это Ванга нашего времени, а он просто умный человек (который был в образе шута, что позволяло говорить правду).
Все имеет причину и следствие. Пока есть капитализм, всегда будут войны.
Вчера была статья про бельгийского короля Леопольда, каучук и отрубленные руки...
В этом и есть вся суть капитализма. Деньги надо делать любой ценой. Зачастую цена это человеческая жизнь. Самый доступный и приносящий хорошую прибыль ресурс.
Войны не могло не быть, как бы не вела себя Россия и даже Украина.
Воюем мы и хохлы как наиболее незащищенные европейцы.
Есть конечно еще ряд причин, все таки наши ресурсы тоже играют роль. Мы выступили в роли жителей Конго, которые не захотели собирать каучук для белых сагибов бесплатно. Нам начали рубить руку. Мы сопротивляемся. Пока в атаку пошли отряды украинских туземцев...
Капитализм это всегда смерть и разрушение. Это войны. Это колониальная экономика.
В этом плане всегда умиляло сравнение СССР и США. Вот смотрите как русские при социализме бедно живут... Так в том-то и дело, что мы закачивали деньги в колонии, а они выкачивали из колоний. Это разный социальный подход и экономика здесь ни при чем.
Если вы помогаете деньгами родителям и родственникам, то вы живете беднее, чем ваш коллега с такой же зарплатой, который еще и пенсию у родителей забирает и у всех родственников денег занял. Тут просто другие моральные принципы, хотя доход одинаковый.
Сейчас колоний-то уже и нет. Африка и Азия и так разграблена. Да и сопротивляются все сильнее, а денег требуется все больше. Поэтому уже и Европа на грани хаоса. Богатый регион, здесь можно заработать много и сразу, а не копейки из африканцев выдавливать. Правильно говорит Жириновский - поставить оружие, вбомбить в каменный век и построить город сад, населенный мигрантами. У любого Моргана или Ротшильда от таких перспектив голова закружится.
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16k
Топпер Харли 50 минут назад
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3k
Deniss Час назад
В.В.Ж. - мог видеть гео-политическую ситуацию на пару шагов вперед , предсказывал эту ситуацию , жаль что болбоёбы как П.Т. его пытались передразнивать , совершенно не понимая о чем Владимир Вольфович им говорит
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744
Джонни Час назад
Ну тогда по логике, закону больших чисел и т.п., если 95% его предсказаний сбылись, можно предполагать, что с вероятностью 95% сбудутся и другие про будущее. В частности я имею ввиду: "Ч-з 20 лет у Россиян будут дачи на Средиземном море" - я уже склоняюсь думать "вполне возможно". В обнищавшей Европе ч-з 20 лет земля будет стоить дешевле чем на курортах Краснодарского края, дешевле чем дача в Подмосковье.
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373
Дро4ер Полоумный Час назад
Интересно, про сапоги в Индийском океане тоже сбудется?
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2k
Александр Час назад
Пророк!!! Ну просто пророк!
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1k
Шурман 2 часа назад
Ехх , наш Казах был прав , многие его считали клоуном но всегда был прав . Он жил кстати на районе где моя бабка жила , в рабочем поселке и в Ату летал как домой .
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105
mi6 Шурман 52 минуты назад
"Всегда был прав" говорите или это не считается?
Ссылка www.youtube.com
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