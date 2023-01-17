Англичанин: мужчина поставил "знатока" языков на место

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Во время общения в видеочате мужчина решил унизить своего собеседника. Он заявил, что общается с автором на его языке только потому, что тот никакого больше не знает.
Язык мой - враг мой
Иногда лучше жевать, чем говорить.
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Он там и сидел)))
Аплодирую!
Умница!)