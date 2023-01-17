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Англичанин: мужчина поставил "знатока" языков на место

Англичанин: мужчина поставил "знатока" языков на место

Автор:
17 января 2023 08:36
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   английский язык   видео   политика   понты   русский язык   
1856
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Во время общения в видеочате мужчина решил унизить своего собеседника. Он заявил, что общается с автором на его языке только потому, что тот никакого больше не знает.

Язык мой - враг мой

Иногда лучше жевать, чем говорить.

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Метки: Прикол   Юмор   английский язык   видео   политика   понты   русский язык   
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15  комментариев
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51k
dima423 Час назад
хохлопитек))
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babuby Минуту назад
Хотел пёрнуть, но обосрался.
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41
Иван Сусанин 6 минут назад
укропитек
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706
Nik Nik 14 минут назад
За пять секунд опустил хохла ниже плинтуса.....))
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1k
Vladislav Grigorenko 19 минут назад
прощай немытая россия орал намыленный хохол и убегал гавно роняя в европу требовать воды
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15k
Голос Вселенной 24 минуты назад
Шах и мат!

Аплодирую!
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8k
Churi VALO Полчаса назад
Родственники Вуйка выложили фото после разговора Вуйка на английском.
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17k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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1k
имя пользователя Полчаса назад
У него лицо как шауэл))))
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4k
foggen2 Полчаса назад
Красиво,изящно,и бескомпромиссно переиграл собеседника!
Умница!)
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17k
Вася Полчаса назад
Ландан из зе кэпитал оф грейт британ
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7k
Том Сойер Час назад
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Ссылка youtu.be
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21k
homerchik Час назад
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