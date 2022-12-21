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Сообщество Жизнь в Беларуси 48 постов • 35 подписчиков подписаться
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Белорус наговорил кучу гадостей собеседникам в интернете и вскоре пожалел об этом

Белорус наговорил кучу гадостей собеседникам в интернете и вскоре пожалел об этом

Автор:
21 декабря 2022 08:01
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Провокатор   беларусь   видео   конфликт   политика   сво   
358
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Радикально настроенный житель Беларуси провоцировал своих собеседников и был уверен в своей безнаказанности. Сотрудники правоохранительных органов опубликовали видео с задержанным, извиняющимся за свои слова.
Видео содержит ненормативную лексику.

Опубликовавший ролик телеграм-канал "️Чистый Могилёв" сообщает следующее: "При производстве обыска по месту жительства было обнаружено рекордное количество компьютерной техники и накопителей информации, с хранящимися на них гигабайтами порнографии с несовершеннолетними".

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Метки: Провокатор   беларусь   видео   конфликт   политика   сво   
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15  комментариев
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1k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
В полк калиновского собрался, а голосишко-то дрожит, сцыт, когда страшно.
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15k
Голос Вселенной 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
21k
ЦСКА Полчаса назад
Блин! По губе же видно что х.есос!
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10k
BWSHARK 44 минуты назад
Че у него с нижней губой?
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107
Obrval BWSHARK Полчаса назад
Клыки торчат. Видно же, что вампир.
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107
Obrval 45 минут назад
Ну, если долго человека бить, то любой начнёт извиняться. Ключевое слово "любой". Об этом не надо забывать.
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107
Obrval Виталий Касандров Полчаса назад
Ну, порнографию могли и правоохранители случайно обронить. Всякое ж бывает.
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107
Obrval Виталий Касандров 21 минуту назад
Просто когда разговор заходит о "рекордном колличестве" чего-то, становится подозрительно.
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26k
Киры4 47 минут назад
Ещё одного диванного генерала опустили до матрасного.
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