Белорус наговорил кучу гадостей собеседникам в интернете и вскоре пожалел об этом

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Радикально настроенный житель Беларуси провоцировал своих собеседников и был уверен в своей безнаказанности. Сотрудники правоохранительных органов опубликовали видео с задержанным, извиняющимся за свои слова.
Видео содержит ненормативную лексику.
Опубликовавший ролик телеграм-канал "️Чистый Могилёв" сообщает следующее: "При производстве обыска по месту жительства было обнаружено рекордное количество компьютерной техники и накопителей информации, с хранящимися на них гигабайтами порнографии с несовершеннолетними".
Опубликовавший ролик телеграм-канал "️Чистый Могилёв" сообщает следующее: "При производстве обыска по месту жительства было обнаружено рекордное количество компьютерной техники и накопителей информации, с хранящимися на них гигабайтами порнографии с несовершеннолетними".
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А учитывая "При производстве обыска по месту жительства было обнаружено рекордное количество компьютерной техники и накопителей информации, с хранящимися на них гигабайтами порнографии с несовершеннолетними". и как к таким относятся в местах заключения могли и не бить но не удержались и я их понимаю .
Если бы наркоту нашли я бы еще понял, там сразу реальный срок, а тут морока с экспертами и проч что бы посадить особенно если сам в кино не фигурировал. Так что обычный трусливый змагар дрочер.
Это скорее просто пресслужба обалдела от количества изъятого. Написать"у урода изъяли до хyz порно с детьми " внутренняя цензура не дала .Вот и написали о "рекордном количестве"