Пассажир упавшего в Непале самолёта успел снять момент катастрофы и через минуту погиб

При заходе на посадку в городе Покхар потерпел крушение самолёт АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines. Все члены экипажа и пассажиры, находившиеся на его борту, погибли. Одному из летевших удалось снять видео последних минут перед трагедией.
Один из пассажиров успел снять на видео авиакатастрофу в Непале. Судя по кадрам, мужчина вёл прямую трансляцию в Facebook* (принадлежат Meta*, признанной экстремистской организацией, запрещенной в РФ).
На кадрах ролика можно увидеть и самого снимавшего, и других пассажиров, а также обстановку в самолёте и за бортом.
Сложно сказать, догадывался ли мужчина о том, что произойдет через пару минут.
В непальской авиакомпании Yeti Airlines подтвердили, что все 72 человека, находившиеся на борту самолета, рухнувшего 15 января покхарском районе Каски, погибли. Среди них были и четверо россиян - информацию об их смерти подтвердил посол РФ в Непале Алексей Новиков.
Источник:
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упокой Господи души людей..
Никогда не летал.
Последние годы приучаю себя к мысли, что надо перестать боятся и сесть в самолёт.
Смотрю видео про самолёты, полеты, видео из салона самолёта и т.д.
Но как только я хоть немного приучаю себя, тут же случается какое-нибудь авиапросшествие или катастрофа!
И снова я в начале пути.(((
Видимо, не судьба мне сесть в самолёт и улететь на теплые острова!
Только остальные в чём провинились?
Сложно - изображать из себя томную девицу в роли начинающего репортера.
Зачем вставлять свое заумное мнение ни о чём в трагическом сообщении.
Конечно, за 2 минуты не догадывался. Все случилось за 5 сек.
Вот ниже - классический случай борьбы за машину и жизни. Подмосковье, сразу после взлета отказала вся гидравлика, полностью. Это значит, что машина лишена управления рулями, полностью. В теории можно было просто отпустить рули, попрощаться друг с другом и ждать смерти. Но парни посадили неуправляемый самолет исключительно разнотягом двигателей.
"Имеется распределительная коробка. К ней подходят три провода красный, зеленый и желтый. Любой нормальный человек понимает, что маркировка сделана для того, чтобы не перепутать провода. Так вот, с другой стороны этой распределительной коробки есть тоже три контакта зеленый, красный и желтый. И техник, который выполнял эту работу, именно так и сделал: подключил провода по их цвету - желтый к желтому и так далее... Но по замыслу конструктора, для того чтобы агрегаты работали в противофазе, красный провод нужно было подключить не к красному, а к зеленому, а зеленый - к красному"
Что, конечно, не отменяет, мастерство пилотов в аварийной ситуации
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Если так подумать - у всех нас жизнь такая и есть, разница в количестве "минут через"... А в масштабе Вселенной - так и разницы никакой нет. Если это поймёт хотя бы 50% людей - рухнет экономика.