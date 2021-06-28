Пьяный пассажир рейса Сочи–Москва подрался с парнем из-за его длинных волос

Еще во время полета изрядно выпивший гражданин стал цепляться к пассажиру, выясняя, гей ли он или нормальный, а при выходе решил дать волю чувствам и набросился на него с кулаками.

0 Источник: Дорожные конфликты - классика жанра. Перед полетом, чтобы избавиться от стресса, люди выпивают, а дальше - был бы повод, ведь конфликт можно раздуть из любой мелочи.

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0 Источник: Пьяному грузному пассажиру, возвращавшемуся из Сочи в столицу, не понравился внешний вид парня с длинными волосами. Всю дорогу он пытался выяснить его сексуальную принадлежность, оскорблял и задевал, а при выходе из самолета в аэропорту Домодедово дал волю кулакам.

0 Источник: Девушка молодого человека пыталась отпихнуть дебошира, повалившего его парня на землю. Разнимать дерушихся пришлось очевидцам, т.к. охрана так и не подошла к конфликтующим. Сообщается, что по факту драки начата проверка и ее участникам может грозить наказание.

Столько вопросов и так мало ответов Пьяный на борту.А что он там делал?Почему компании пускают на борт пьяных?! — Анна Павловская (@gFuHCjJcp6rwHNh) June 26, 2021