Пьяный пассажир рейса Сочи–Москва подрался с парнем из-за его длинных волос

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Еще во время полета изрядно выпивший гражданин стал цепляться к пассажиру, выясняя, гей ли он или нормальный, а при выходе решил дать волю чувствам и набросился на него с кулаками.
Дорожные конфликты - классика жанра. Перед полетом, чтобы избавиться от стресса, люди выпивают, а дальше - был бы повод, ведь конфликт можно раздуть из любой мелочи.
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Пьяному грузному пассажиру, возвращавшемуся из Сочи в столицу, не понравился внешний вид парня с длинными волосами. Всю дорогу он пытался выяснить его сексуальную принадлежность, оскорблял и задевал, а при выходе из самолета в аэропорту Домодедово дал волю кулакам.
Девушка молодого человека пыталась отпихнуть дебошира, повалившего его парня на землю. Разнимать дерушихся пришлось очевидцам, т.к. охрана так и не подошла к конфликтующим. Сообщается, что по факту драки начата проверка и ее участникам может грозить наказание.
Столько вопросов и так мало ответов
Пьяный на борту.А что он там делал?Почему компании пускают на борт пьяных?!— Анна Павловская (@gFuHCjJcp6rwHNh) June 26, 2021
а если бы он вооружен был ножом или еще чем? Где охрана и гребаная полиция? Женщин без масок по торговым центрам ловят ?— Sweet Sweet (@SweetOr71) June 26, 2021
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В общем, очень плохой пост...
Это только у наших постоянный стресс. Который нужно постоянно снимать возлияниями.