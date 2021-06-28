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Пьяный пассажир рейса Сочи–Москва подрался с парнем из-за его длинных волос

Пьяный пассажир рейса Сочи–Москва подрался с парнем из-за его длинных волос (5 фото)

Автор:
28 июня 2021 08:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи-Москва   авиа   видео   драка   пассажиры   рейс   самолет   
2167
5
Еще во время полета изрядно выпивший гражданин стал цепляться к пассажиру, выясняя, гей ли он или нормальный, а при выходе решил дать волю чувствам и набросился на него с кулаками.
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Метки: Сочи-Москва   авиа   видео   драка   пассажиры   рейс   самолет   
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12  комментариев
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
пьяный партнера себе искал, вот и интересовался ориентацией оппонента
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312
Семен 13 минут назад
Ничего не понятно... Кто победил? Гей он или нет? А его девушка?
В общем, очень плохой пост...
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3k
Серега 77 Полчаса назад
Не пойму кого пинает девушка? лежачего человека? своего парня?
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7k
Maddy8 41 минуту назад
Странно, что ни пост: я ростом 190см вес 120кг, а когда такие события, что-то никого рядом и нет, чтобы помочь, видимо все 190-120 сидят постоянно дома.
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505
Дмитрий 43 минуты назад
Люди... ну не умеете пить - не пейте
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2k
Sergius SPb Час назад
Старый ссыкливый долбоящер...
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13k
Вася Александрович Час назад
"Перед полетом, чтобы избавиться от стресса"
Это только у наших постоянный стресс. Который нужно постоянно снимать возлияниями.
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Комментарий удален. Причина: трэш
−66
43k
doker Час назад
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6k
кот базилий 2 часа назад
Сам гомосек конченый,быдло пьяное.
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870
GoInDown 2 часа назад
Футболисты сидели и этого посадить, пускай подумает.
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−2
Артем Петухов 2 часа назад
Интересно если бы например Момоа летел, он бы до него тоже рискнул докопаться? :)) Или сидел бы притихшим :))
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