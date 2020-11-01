"Спасибо вам и идите на ***": бортпроводник послал пассажиров и уволился

Он объяснил, что сотрудники авиакомпаний из-за пандемии столкнулись с серьезными трудностями в работе и не получили достаточной помощи от руководства авиакомпаний. Так, более 12000 служащих уже были уволены и в компании объявили о том, что это не предел. Парень находился на взводе и решил сам написать заявление об увольнении, пока не попал в "расстрельный список".



Конечно, это не причина, чтобы выражаться нецензурно в адрес невинных пассажиров - просто у стюарда сдали нервы. В British Airways поведение своего бывшего сотрудника осудили, заявив, что подобным в из компании не место.