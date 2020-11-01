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"Спасибо вам и идите на ***": бортпроводник послал пассажиров и уволился

"Спасибо вам и идите на ***": бортпроводник послал пассажиров и уволился (4 фото)

Автор:
01 ноября 2020 18:32
Сообщество : Истории из жизни
Метки: british airways   авиа   бортпроводник   видео   пассажиры   скандал   
4791
4
Чего только не приходится выслушивать стюардам и стюардессам от пассажиров, а отреагировать как хотелось бы на скандальное поведение просто нельзя. Этот мужчина напоследок решил отвести душу и, кажется, многие сотрудники ему позавидовали.
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Метки: british airways   авиа   бортпроводник   видео   пассажиры   скандал   
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192k
Северное сияние 2 часа назад
Рейс в Америку. В аэропорту Тель-Авива идет посадка на рейс американской авиакомпании. Стюард видит, что 50 мест в первом классе заняли богатые евреи, и думает:
- Если хорошо их обслужу, дадут по десятке на чай, и будет у меня 500$. А если очень постараюсь, то и по 25$ не пожалеют.
Весь полет он вокруг них прыгал, воду-коньяк-таблетки-пледы подавал, из сил выбился. Сели в Нью-Йорке, он уже карманы приготовил. Выходят евреи.
Первый говорит:
- Я в жизни много летал, но никто, никогда не обслуживал меня так, как Вы. Спасибо!
Пожал руку и ушел.
Второй: … Спасибо. Пожал руку и ушел. … И так 49 человек. Стюард в ступоре. Последний, маленький старичок, все то же самое сказал и добавил:
- Мы тут с друзьями решили Вас отблагодарить… И протягивает стюарду чек на $10 000.
Стоит стюард на трапе, машет чеком вслед евреям и шепчет:
- Евреи, евреи… может быть, вы и не убивали Христа… Но как же вы его мучили!
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2k
Кистень 22 минуты назад
А зря сам уволился. Так бы, наверное, получил бы какую-нибудь компенсацию. Хотя, где-то я его понимаю. Сам работал на троллейбусе-автобусе. Очень часто хотелось не просто послать какое-нибудь наглое быдло н.а.х.у.й, а ещё и п.е.р.е.е.б.а.т.ь "с ноги". Так что, парень получил некоторое удовлетворение!
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691
zu4ara Полчаса назад
Если бы он мне в спину так сказал, я бы ему втащил. Не нравится работа ,п..дуй к начальству и там [мат] посылай дятел.
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5k
mbr zu4ara 21 минуту назад
А ты уверен, что не получил бы в обратку?
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7k
harlamov zu4ara 15 минут назад
Воу, воу... У нас на ветке дерзкий боец. Полехче друг, даже через экран монитора, я ощущаю эту первобытную мощь.
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145
С миру по нитке 36 минут назад
По фотографии видно что долпоеп от природы как он стюардом то стал
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26k
Teodor 40 минут назад
Не, ну это не то - готовился, заявление заранее написал, отпахал две недели... Скучно как-то. Вот послать всех на... от души, когда не сдержался, когда достали-допекли, когда насрать на последствия - вот это настоящий кайф...
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27k
winergy2012 Час назад
Чувак не понаслышке знает,что такое жид.
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5k
sivanov1079 Час назад
Невинных материть не должен был ты, юный падован...
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302
Андрей 2 часа назад
С людьми работать трудно...
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3k
Едондер пуп Андрей 57 минут назад
Палач не знает роздыха!
Но все же, черт возьми,
Работа-то на воздухе,
Работа-то с людьми.
В. Вишневский
(просто вспомнилось))
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56k
Опиум для народа Андрей 56 минут назад
С людьми-легко. С г"ндонами-трудно.
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7k
Danil Sochin 2 часа назад
Долго сдерживаемый стресс привёл к нервному срыву...
Далеко не всем подходит работа, связанная с обслуживанием ...
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33k
jonnyD 2 часа назад
И таки для этого надо было лететь в Израиль ?
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Ты смотри какой неженка-на взводе он,таких не берут в космонавты
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