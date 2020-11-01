"Спасибо вам и идите на ***": бортпроводник послал пассажиров и уволился

Чего только не приходится выслушивать стюардам и стюардессам от пассажиров, а отреагировать как хотелось бы на скандальное поведение просто нельзя. Этот мужчина напоследок решил отвести душу и, кажется, многие сотрудники ему позавидовали.
28-летний Коннор Скэнлон, бортпроводник British Airways, решил уволиться и по окончанию своего последнего рейса проводил пассажиров нетрадиционным для авиакомпаний напутствием: "Всего доброго, спасибо вам и пошли на ***", - говорит он покидающим самолет мужчинам и женщинам, прибывшим из Лондона в Израиль.
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Видео инцидента, произошедшего в аэропорту Бен-Гурион, опубликовали многие СМИ, а виновник этой ситуации через время понял, что погорячился. Ведь конкретно эти пассажиры ему ничем не досадили, а его злость была продиктована состоянием нестабильности, в котором Скэнлон пребывал последнее время.
Он объяснил, что сотрудники авиакомпаний из-за пандемии столкнулись с серьезными трудностями в работе и не получили достаточной помощи от руководства авиакомпаний. Так, более 12000 служащих уже были уволены и в компании объявили о том, что это не предел. Парень находился на взводе и решил сам написать заявление об увольнении, пока не попал в "расстрельный список".
Конечно, это не причина, чтобы выражаться нецензурно в адрес невинных пассажиров - просто у стюарда сдали нервы. В British Airways поведение своего бывшего сотрудника осудили, заявив, что подобным в из компании не место.
Конечно, это не причина, чтобы выражаться нецензурно в адрес невинных пассажиров - просто у стюарда сдали нервы. В British Airways поведение своего бывшего сотрудника осудили, заявив, что подобным в из компании не место.
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- Если хорошо их обслужу, дадут по десятке на чай, и будет у меня 500$. А если очень постараюсь, то и по 25$ не пожалеют.
Весь полет он вокруг них прыгал, воду-коньяк-таблетки-пледы подавал, из сил выбился. Сели в Нью-Йорке, он уже карманы приготовил. Выходят евреи.
Первый говорит:
- Я в жизни много летал, но никто, никогда не обслуживал меня так, как Вы. Спасибо!
Пожал руку и ушел.
Второй: … Спасибо. Пожал руку и ушел. … И так 49 человек. Стюард в ступоре. Последний, маленький старичок, все то же самое сказал и добавил:
- Мы тут с друзьями решили Вас отблагодарить… И протягивает стюарду чек на $10 000.
Стоит стюард на трапе, машет чеком вслед евреям и шепчет:
- Евреи, евреи… может быть, вы и не убивали Христа… Но как же вы его мучили!
Но все же, черт возьми,
Работа-то на воздухе,
Работа-то с людьми.
В. Вишневский
(просто вспомнилось))