Момент крушения пассажирского самолёта в Непале попал на видео

На взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале потерпел крушение пассажирский самолёт. На момент трагедии на борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Известно, что лайнер из Катманду и рухнул при посадке на берегу реки Сети между старым и новым аэропорта.