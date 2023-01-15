Момент крушения пассажирского самолёта в Непале попал на видео

На борту, по сообщениям МИД РФ, находились четверо граждан России.
На взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале потерпел крушение пассажирский самолёт. На момент трагедии на борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Известно, что лайнер из Катманду и рухнул при посадке на берегу реки Сети между старым и новым аэропорта.
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Издание The Kathmandu Post сообщает, что погибли по меньшей мере 30 человек.
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В МИД РФ сообщили, что на разбившемся самолёте находились четверо россиян. Их судьба пока неизвестна. Сейчас аэропорт закрыт, ведутся спасательные работы.
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Причины крушения воздушного судна пока неизвестны.
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UPD: все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли, сообщил телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей.
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