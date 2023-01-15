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Момент крушения пассажирского самолёта в Непале попал на видео

Момент крушения пассажирского самолёта в Непале попал на видео

Автор:
15 января 2023 09:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Непал   аэропорт   видео   крушение   самолёт   спасатели   
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На борту, по сообщениям МИД РФ, находились четверо граждан России.

На взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале потерпел крушение пассажирский самолёт. На момент трагедии на борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Известно, что лайнер из Катманду и рухнул при посадке на берегу реки Сети между старым и новым аэропорта.

Издание The Kathmandu Post сообщает, что погибли по меньшей мере 30 человек.

В МИД РФ сообщили, что на разбившемся самолёте находились четверо россиян. Их судьба пока неизвестна. Сейчас аэропорт закрыт, ведутся спасательные работы.

Причины крушения воздушного судна пока неизвестны.

UPD: все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли, сообщил телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей.

Источник:

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Метки: Непал   аэропорт   видео   крушение   самолёт   спасатели   
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12  комментариев
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9k
ron 2 часа назад
первое видео - оператор от бога! )))
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Gusev 4 минуты назад
Вот бы в следущем году съездить в Пизу, в Катманду...
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1k
DDM Час назад
Хотел было по-умничать, что пилоты закрылки забыли выпустить и крыло не во взлётной конфигурации. Потом посмотрел нормальные взлёты ATR-72 и понял, что там особо механизации в крыле и нет. Так что помочь расследованию с дивана не получилось.
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9k
Бритва Час назад
самолет упал - забыли, а цветочные горшки вот они, стоят. На них смотрите.
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931
Шурман 2 часа назад
Веселого мало , слава богу пару раз нарывался на неприятности с самолетами , первый раз кружили в воздухе 2 часа у аэропорта , вырабатывали топливо , второй раз стойка не вышла , сели все ок , 3тий раз фото мое , там люди еще и обосрались . Кстати в тот день они еще и багаж весь прое ... . Компенсацию получили но это так копейки .
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109
Александр Б. Шурман 4 секунды назад
В Латвии что ли?
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