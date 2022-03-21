На юге Китая разбился пассажирский Boeing 737

На борту самолета находились 133 человека.
Сегодня, 21 марта, в Китае потерпел крушение пассажирский самолет с людьми на борту. Boeing 737 принадлежал авиакомпании China Eastern.
В соцсетях появляются первые видео, снятые на месте падения лайнера.
Сообщается, что после крушения "Боинга" начался лесной пожар.
По предварительным данным, самолет выполнял рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу. Падение лайнера зафиксировано в городском округе Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.
Число жертв на данный момент неизвестно. На месте крушения ведутся поисково-спасательные работы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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