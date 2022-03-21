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На юге Китая разбился пассажирский Boeing 737

На юге Китая разбился пассажирский Boeing 737 (2 фото + 3 видео)

Автор:
21 марта 2022 11:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Boeing 737   China Eastern   Ynews   Китай   авиа   видео   крушение   самолет   
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На борту самолета находились 133 человека.

Сегодня, 21 марта, в Китае потерпел крушение пассажирский самолет с людьми на борту. Boeing 737 принадлежал авиакомпании China Eastern.


В соцсетях появляются первые видео, снятые на месте падения лайнера.



Сообщается, что после крушения "Боинга" начался лесной пожар.



По предварительным данным, самолет выполнял рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу. Падение лайнера зафиксировано в городском округе Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

Число жертв на данный момент неизвестно. На месте крушения ведутся поисково-спасательные работы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Boeing 737   China Eastern   Ynews   Китай   авиа   видео   крушение   самолет   
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5  комментариев
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2k
Lovels Travel 39 минут назад
Предположительные кадры падения
Ссылка youtu.be
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59k
Dominus Час назад
Похоже это привет от пиндосов..
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1k
Иван Час назад
По любому хохлы их бука сбили и лес подожгли. Нацисты, хули с них взять.
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