Москвичка чуть не родила в машине из-за аварии

Это утро житель столицы запомнит надолго. Его супруга собралась рожать, он посадил её в машину и помчался в больницу. В дороге у женщины отошли воды, а её муж так разнервничался, что попал в аварию - к счастью, никто не пострадал.

Мужик вылез из машины и стал тормозить проезжающие авто. На его счастье, ему попалась машина следственного комитета. Силовики быстро усадили даму в служебный транспорт и с мигалками и ветерком отвезли её в больницу.

Там она и родила крепенького мальчишку. Ну а новоиспечённый отец приходит в себя после такого стресса и от всей души благодарит следователей. Возможно, они спасли жизнь его жене и сыну.