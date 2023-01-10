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Москвичка чуть не родила в машине из-за аварии

Москвичка чуть не родила в машине из-за аварии

Автор:
10 января 2023 13:55
Сообщество : Жить в России
Метки: авария   больница   дтп   машина   младенец   отец   следователи   
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Её супруг так разнервничался, что устроил ДТП. В итоге женщину привезли в больницу с мигалками, на машине следственного комитета.

Это утро житель столицы запомнит надолго. Его супруга собралась рожать, он посадил её в машину и помчался в больницу. В дороге у женщины отошли воды, а её муж так разнервничался, что попал в аварию - к счастью, никто не пострадал.

Мужик вылез из машины и стал тормозить проезжающие авто. На его счастье, ему попалась машина следственного комитета. Силовики быстро усадили даму в служебный транспорт и с мигалками и ветерком отвезли её в больницу.

Там она и родила крепенького мальчишку. Ну а новоиспечённый отец приходит в себя после такого стресса и от всей души благодарит следователей. Возможно, они спасли жизнь его жене и сыну.

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Метки: авария   больница   дтп   машина   младенец   отец   следователи   
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3  комментария
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9k
Игорь 56 минут назад
скопипастено не до конца ......Возможно, они спасли жизнь его жене и сыну....... Если бы не столкновение и помощь проезжавших следователей, то ему пришлось бы долго стоять в пробке и, вероятно, самому принимать роды. Сейчас с женщиной и малышом всё в порядке, они в больнице. Как рассказал глава семейства, у них есть и старшая дочь, а роды были вторыми.
Так интересней :)
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4k
alex 3 минуты назад
а чё скорой помощи уже нету? СК за неё?
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8k
Лещ 44 минуты назад
ПИпец, пост из голосовых сообщений, автор выпей йаду!!!
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August

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