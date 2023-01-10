Москвичка чуть не родила в машине из-за аварии

Её супруг так разнервничался, что устроил ДТП. В итоге женщину привезли в больницу с мигалками, на машине следственного комитета.
Это утро житель столицы запомнит надолго. Его супруга собралась рожать, он посадил её в машину и помчался в больницу. В дороге у женщины отошли воды, а её муж так разнервничался, что попал в аварию - к счастью, никто не пострадал.
Мужик вылез из машины и стал тормозить проезжающие авто. На его счастье, ему попалась машина следственного комитета. Силовики быстро усадили даму в служебный транспорт и с мигалками и ветерком отвезли её в больницу.
Там она и родила крепенького мальчишку. Ну а новоиспечённый отец приходит в себя после такого стресса и от всей души благодарит следователей. Возможно, они спасли жизнь его жене и сыну.
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Так интересней :)