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Сказочное везение мужчины

Сказочное везение мужчины

Автор:
26 мая 2022 09:19
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   в мире   везение   видео   дтп   люди   повезло   
1407
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Этому пешеходу стоит купить лотерейный билет, потому что он тот еще счастливчик. Камеры наблюдения запечатлели его невероятное везение при встрече с попавшим в аварию автомобилем.

Когда удача твоё второе имя

Более близкий контакт с автомобилем мужчине вряд ли удалось бы пережить.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авария   авто   в мире   везение   видео   дтп   люди   повезло   
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7  комментариев
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45k
dima423 3 часа назад
лотерею покупать не надо... похоже его лимит удачи исчерпался надолго в этот раз)
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4k
Wertos 3 часа назад
Точно ангел на руках нёс !
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31k
ACU900 3 часа назад
Когда то еще на видеокассетах была киношка, где за главным героем грузовик гонится, забыл как она называется.
Теперь тому парню по ночам сюжет из того фильма сниться будет...
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31k
ACU900 3 часа назад
Да уж, раздел Адок остался без обновления...
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1k
Ян 3 часа назад
В рубашке родился
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