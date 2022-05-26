Сказочное везение мужчины

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Этому пешеходу стоит купить лотерейный билет, потому что он тот еще счастливчик. Камеры наблюдения запечатлели его невероятное везение при встрече с попавшим в аварию автомобилем.
Когда удача твоё второе имя
Более близкий контакт с автомобилем мужчине вряд ли удалось бы пережить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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