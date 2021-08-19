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Грузовик с кирпичом не смог преодолеть крутой подъем

Грузовик с кирпичом не смог преодолеть крутой подъем (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 08:43
Метки: авария   видео   груз   грузовик   дтп   кирпичи   
586
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Грузовик, перевозивший кирпичи, опрокинулся на бок на севере Манауса. Часть груза приземлилась на две припаркованные малолитражки.

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Метки: авария   видео   груз   грузовик   дтп   кирпичи   
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Vik Час назад
водятел идиот, задняя левая подвеска сломана
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