Грузовик с кирпичом не смог преодолеть крутой подъем

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Грузовик, перевозивший кирпичи, опрокинулся на бок на севере Манауса. Часть груза приземлилась на две припаркованные малолитражки.
В легковом автомобиле Chevrolet Onix, находились как минимум четыре человека. Однако серьезных травм они не получили.
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