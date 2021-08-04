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Не стоило будить автомобилиста

Не стоило будить автомобилиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 08:12
Метки: Реакция   автомобилист   видео   внезапно   сон   
837
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1
Мужчина решил разбудить спящего за рулем водителя и вскоре пожалел об этом. Автомобилист спросонья среагировал крайне неожиданно.

Источник:

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Метки: Реакция   автомобилист   видео   внезапно   сон   
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8  комментариев
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6k
Serjio Час назад
Снялся с паузы или сохранился не удачно
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23k
Сергей Алексеевич 19 секунд назад
Обдолбыши сраные.
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28k
Кот Баюн 42 секунды назад
Да он похоже в хламину был. Какой адеквптный человнк вот так будет спать с заведенным двигателем, включенной передачей, посреди дороги?
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5k
Енот Потаскун 8 минут назад
Всё правильно сделал, а вдруг тому плохо? Или надо было безучастно пройти мимо?
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 23 минуты назад
Ну тут понятно - авто на автомате... Он спал нажав на тормоз что-ли?
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21k
Михаил Сметанкин 42 минуты назад
Утро, понедельник...
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Игорь 56 минут назад
проснулся - но не до конца
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