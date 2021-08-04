Не стоило будить автомобилиста

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Мужчина решил разбудить спящего за рулем водителя и вскоре пожалел об этом. Автомобилист спросонья среагировал крайне неожиданно.
Мужчина проснулся и неожиданно нажал на газ.
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Метки: Реакция автомобилист видео внезапно сон
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