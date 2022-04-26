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Неожиданная авария на дороге в Мексике

Неожиданная авария на дороге в Мексике

Автор:
26 апреля 2022 09:05
Сообщество : Аварии
Метки: авария   в мире   видео   дтп   инцидент   мексика   происшествие   
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В мексиканском городе Сьюдад-Мадеро автолюбитель запечатлел необычное происшествие. Мужчина пытался потушить двигатель своей машины, как вдруг возле него произошла авария.
Мужчина с помощью футболки пытался локализовать возгорание двигателя автомобиля, как вдруг возле него столкнулись две машины.

Источник:

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Метки: авария   в мире   видео   дтп   инцидент   мексика   происшествие   
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1  комментарий
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Михаил Сметанкин 10 минут назад
Походу в водопровод вместо воды пошла текила.
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Mr.Adamson

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