Неожиданная авария на дороге в Мексике

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В мексиканском городе Сьюдад-Мадеро автолюбитель запечатлел необычное происшествие. Мужчина пытался потушить двигатель своей машины, как вдруг возле него произошла авария.
Мужчина с помощью футболки пытался локализовать возгорание двигателя автомобиля, как вдруг возле него столкнулись две машины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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