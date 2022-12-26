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В Ингушетии полицейский направил авто в стену дома ради спасения ребенка

В Ингушетии полицейский направил авто в стену дома ради спасения ребенка

Автор:
26 декабря 2022 09:01
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   врезался в стену   дтп   ингушетия   полиция   ребенок   служебное авто   
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Девочка либо пыталась перейти дорогу (там, где нельзя), либо просто играла и выбежала на проезжую часть. В результате водитель служебного авто направил машину в стену дома, чтобы не сбить ребенка.



24 декабря в Сунже на улице Сейнароева водитель полицейского "УАЗа" едва не сбил девочку, но вовремя сориентировался и чудом ушёл от столкновения. Машиной пришлось пожертвовать. Сам водитель тоже пострадал, а девочка была испугала, но на ней ни царапины!


Как пишут в СМИ, после происшествия девчонка убежала с места аварии. Узнали ли её родители о том, что ребёнок чуть не стал жертвой ДТП, не сообщается.

Источник:

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Метки: авария   видео   врезался в стену   дтп   ингушетия   полиция   ребенок   служебное авто   
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4  комментария
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15k
куджо Полчаса назад
в товремя любой водитель фуры или большегруза: - аааа накосячил.. ч теперь... умрите все кроме меня! И долбит легковушки
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786
АртемШишков 2 минуты назад
с какой скоростью он летел!!!
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5k
Leonid 8 минут назад
Если дорогу переходит пешеход, а тем более ребенок, скорость сбавить просто необходимо
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3k
Radugananebe Полчаса назад
Девчонке бы трепку задать. Родители, если не дураки, то погоаопят с малой серьезно.
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