В Ингушетии полицейский направил авто в стену дома ради спасения ребенка







24 декабря в Сунже на улице Сейнароева водитель полицейского "УАЗа" едва не сбил девочку, но вовремя сориентировался и чудом ушёл от столкновения. Машиной пришлось пожертвовать. Сам водитель тоже пострадал, а девочка была испугала, но на ней ни царапины!



