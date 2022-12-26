В Ингушетии полицейский направил авто в стену дома ради спасения ребенка

Девочка либо пыталась перейти дорогу (там, где нельзя), либо просто играла и выбежала на проезжую часть. В результате водитель служебного авто направил машину в стену дома, чтобы не сбить ребенка.
24 декабря в Сунже на улице Сейнароева водитель полицейского "УАЗа" едва не сбил девочку, но вовремя сориентировался и чудом ушёл от столкновения. Машиной пришлось пожертвовать. Сам водитель тоже пострадал, а девочка была испугала, но на ней ни царапины!
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Как пишут в СМИ, после происшествия девчонка убежала с места аварии. Узнали ли её родители о том, что ребёнок чуть не стал жертвой ДТП, не сообщается.
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