В Калининграде женщина устроила аварию и наложила проклятье на водителя

Калининград, Восточная эстакада. Со слов водителя, он и эта женщина одновременно сворачивали с Ялтинской улицы. Водила хотел вырулить в левую полосу, женщина повернула в правую. Потом не глядя в зеркала захотела перестроиться в левую полосу, а мужчина не успел затормозить на мокром асфальте.

Пока они ждали инспектора, дама успела проклясть и водителя, и его семью.

«Ну ДТП и ДТП, всякое бывает. Вел себя спокойно и корректно с человеком старшего поколения. Но вот у нее что-то переклинило в голове и в какой-то момент началось непонятное».