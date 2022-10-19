В Калининграде женщина устроила аварию и наложила проклятье на водителя

Он общался с ней тихо-мирно, но всё равно началось непонятное.
Калининград, Восточная эстакада. Со слов водителя, он и эта женщина одновременно сворачивали с Ялтинской улицы. Водила хотел вырулить в левую полосу, женщина повернула в правую. Потом не глядя в зеркала захотела перестроиться в левую полосу, а мужчина не успел затормозить на мокром асфальте.
Пока они ждали инспектора, дама успела проклясть и водителя, и его семью.
«Ну ДТП и ДТП, всякое бывает. Вел себя спокойно и корректно с человеком старшего поколения. Но вот у нее что-то переклинило в голове и в какой-то момент началось непонятное».
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АНТИФИШКИ
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Вопрос - откуда у таких еб..нутых столько денег на машины и права???
Я думал там как минимум Бентли:)))))
Эту старую ТП в дурку надо оформить!
Она просто тварь