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В Калининграде женщина устроила аварию и наложила проклятье на водителя

В Калининграде женщина устроила аварию и наложила проклятье на водителя

Автор:
19 октября 2022 17:23
Сообщество : Автомир
Метки: Калининград   авария   дтп   женщина   инспектор   поворот   полоса   эстакада   
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Он общался с ней тихо-мирно, но всё равно началось непонятное.

Калининград, Восточная эстакада. Со слов водителя, он и эта женщина одновременно сворачивали с Ялтинской улицы. Водила хотел вырулить в левую полосу, женщина повернула в правую. Потом не глядя в зеркала захотела перестроиться в левую полосу, а мужчина не успел затормозить на мокром асфальте.

Пока они ждали инспектора, дама успела проклясть и водителя, и его семью.

«Ну ДТП и ДТП, всякое бывает. Вел себя спокойно и корректно с человеком старшего поколения. Но вот у нее что-то переклинило в голове и в какой-то момент началось непонятное».

Источник:

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Метки: Калининград   авария   дтп   женщина   инспектор   поворот   полоса   эстакада   
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26  комментариев
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7k
ишты 2 часа назад
Вот как они психиатра прошла на шоферской комиссии?
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Alexander 18 минут назад
Говорят что мудрость приходит с годами, но зачастую старость приходит одна.
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Semen 22 минуты назад
С кем она под конец видео разговаривает? С богом? или с голосами в голове?...
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1k
Нудник Шпилкес Полчаса назад
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46k
Элек Мек 48 минут назад
По мадам скучает психушка.
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4k
Дмитрий ! 52 минуты назад
При инсульте надо сразу покурить и ходить орать, это каждый знает.
А ещё optima - бизнес-класс и точка.
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4k
Tuskub Час назад
...как мне кажется - эта тётя "тепленькая" и притом - серьезно "тепленькая" (построение фраз, темп разговора, реакция)....
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11k
.Атеист. Час назад
Срочно сдать В.У! Психиатра х пройдет!
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49k
dima423 Час назад
какая то епанутая походу... и кстати, а с каких пор киа оптима считается каким то окуенно высоким классом авто?)
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8k
Shtoppi Час назад
Ну, там все уже. У бабки кукуха в маразме, так что вместе с ГИБДД нужно было сразу и санитаров вызывать.
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−104
GLOBUS 2 часа назад
Моя машина классом выше!
Я думал там как минимум Бентли:)))))

Эту старую ТП в дурку надо оформить!
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40k
kalinser 2 часа назад
В дурку старую шаболду!
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6k
Sanar 2 часа назад
Оптима бизнес класс?))))) по-моему бабке полоумной здорово напарили в автосалоне))))) Ну фляга у старухи конкретно свистанувшая, как такие оказываются за рулём, это же клиника полная.
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7k
GROMOZEKA 2 часа назад
Старая мразь
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6k
КремлеКот 2 часа назад
Её бы к психиатру.
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28k
Levyathan 2 часа назад
Какая хрестоматийная мразь! Просто классика жанра.
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
Отрежут когда-нибудь бабке язык...
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August

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