Наперегонки с трамваем: успеть за 60 секунд

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В Таллине парень поспорил с друзьями, что успеет сесть в трамвай на следующей остановке. Сказано – сделано!
Наперегонки с трамваем
Парень решил доказать, что успеет сесть в тот же трамвай на следующей остановке.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Таллинhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Таллин
А на самолет так можешь?