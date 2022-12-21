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Наперегонки с трамваем: успеть за 60 секунд

Наперегонки с трамваем: успеть за 60 секунд

Автор:
21 декабря 2022 08:43
Метки: Бег   видео   люди   наперегонки   спор   таллин   трамвай   
1007
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1
В Таллине парень поспорил с друзьями, что успеет сесть в трамвай на следующей остановке. Сказано – сделано!

Наперегонки с трамваем

Парень решил доказать, что успеет сесть в тот же трамвай на следующей остановке.

Источник:

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Метки: Бег   видео   люди   наперегонки   спор   таллин   трамвай   
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15  комментариев
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4k
vasilykopkov 52 минуты назад
- Папа, я сегодня сэкономил 20 рублей.
- Как?
- Я не сел на автобус, а бежал за ним до самой школы.
- Дурак, надо было бежать за такси - сэкономил бы больше...
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10k
GRuslan 11 минут назад
Трамвай эстонский, парень приехал в гости из другой страны, все легко объясняется.
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24k
Михаил Сметанкин 14 минут назад
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242
Андрей 21 минуту назад
В России с 1995 года администрацией президента РФ утверждено написание названия города Таллин[33]. Этот же вариант написания принят и Росреестром (Роскартографией)[34].

https://ru.wikipedia.org/wiki/Таллинhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Таллин
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2k
Сергей Полчаса назад
Успел? Нет?
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6k
Vladimir 53 минуты назад
У нас после последнего снегопада еще и покурить успеешь. Про трамвай не скажу, но про автобус это точно.
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22k
sanchesS80 Час назад
У меня была такая тема по молодости: в институт надо было ехать на автобусе где-то 7-8 остановок. Бывало так что опаздывал на автобус, двери закрывались прямо перед носом, так приходилось вжаривать до следующей остановки бегом чтобы всё-таки на него успеть. Автобус проезжал 2 перекрёстка со светофорами и мой успех конечно зависел от того попадёт автобус в зелёную волну или постоит на красном.
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15k
эмосурикат прямоползающий Час назад
с учетом того как он бежал эти 300 метров, бег не его сильная сторона
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24k
Serg2001 Час назад
Прям как я в детстве... классе в четвертом...)) На тренировку с корешем опаздывали. Одну остановку на автобусе надо было проехать. Он успел втиснуться, а мне места не хватило. Двери захлопнулись. Пришлось бежать. Встречал друга на следующей остановке... Вот что значит молодость!...)
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4k
Горожанин 2 часа назад
Да не эстонец он.
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1k
Шапкин 2 часа назад
Шустрый эстонский парень...
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15k
Голос Вселенной 2 часа назад
Класс!
А на самолет так можешь?
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