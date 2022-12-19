Муж застал жену дома с другим мужчиной

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Мужчина вернулся рано утром домой и застал свою жену с другим. Возлюбленная не растерялась и заявила, что тот просто сидит.
"Он просто сидит"
Пришёл посидеть на кровати в шесть утра, а от тебя мужик с телефоном что-то хочет. Заходи к людям после этого...
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И слава богу, если б не развелся- наверное прибил бы её...