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Сообщество Жизнь 744 поста • 228 подписчиков подписаться
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Муж застал жену дома с другим мужчиной

Муж застал жену дома с другим мужчиной

Автор:
19 декабря 2022 09:28
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   жена   застукал   измена   любовник   люди   муж   
3231
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Мужчина вернулся рано утром домой и застал свою жену с другим. Возлюбленная не растерялась и заявила, что тот просто сидит.

"Он просто сидит"

Пришёл посидеть на кровати в шесть утра, а от тебя мужик с телефоном что-то хочет. Заходи к людям после этого...

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Метки: видео   жена   застукал   измена   любовник   люди   муж   
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29  комментариев
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657
bad-bubble Час назад
Посидеть уже нельзя.
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0
Aнтс 2 минуты назад
более чем странно тащить кого-то к себе домой, хат нет съемных или отелей. епанашка просто.
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55k
alertol 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
KAUSTIC 8 минут назад
Гони ее нафиг ! Даже не сомневайся ...
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4k
vasilykopkov 14 минут назад
У меня была аналогичная ситуация. Был на ночной смене (видеомонтаж), закончил раньше, работы нет, начальство отпустило. Вхожу в спальню (2 часа ночи), там темно, на кресле мужик сидит, жена бухая в кровати голая. Оказалось - сосед сверху, женатый к стати. Тоже не стал табуреткой махать, развёлся через пару месяцев.
И слава богу, если б не развелся- наверное прибил бы её...
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451
MidMaster Полчаса назад
Это видео в любом случае играет против автора видео
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451
MidMaster Шурман 15 минут назад
То, что мы вообще видим это видео, показывает его слабость. Вместо того, чтобы решить вопросы самостоятельно, он побежал искать поддержки у сообщества. То, что он с херовой бабой, опять-же показывает его неспособность разбирается в людях. Разве это не очевидно?
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284
Валерий MidMaster 5 минут назад
Неправ ты, дружище. Это называется документирование происходящего, т.е. фактическое закрепление доказательств супружеской измены. Сейчас это и в суде принимается.
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910
Шурман Полчаса назад
Что то похожее было в моей жизни , слава богу не был на ней женат , хотя планы были . Поехали на шашлыки , все отлично было , легли спать двоем , просыпаюсь в часов 7 , ее нет , иду смотреть по комнатам а она с моим другом спит голая . Пошел оделся и уехал , больше ни ее ни друга не видел , вещи ее выкинул в тот же день .
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644
KoteBasilio 44 минуты назад
вместо того что бы открутить ножку от табуретки да отмудохать этот олень за телефон схватился
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22k
Mike Miller 44 минуты назад
А суд ребенка все равно оставит с ней! И, соответственно, папаша именно ей на карту будет зарабатывать алименты. Как она их будет тратить и сколько будет потрачено на ребенка, а сколько на "ноготочки" проконтролировать не сможет.
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14k
banzai7 57 минут назад
А ребёнок, думаешь, твой?
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21
Bolo Yeung Час назад
И,сказать то Не@#%,й
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32k
ACU900 Час назад
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3k
Дмитрий Час назад
Серьезно? Мужик ты решил снимать??? Мля, мне кажется, если в такую ситуёвину попасть, там не до снимать будет. Только лещи и [мат] полетят обоим
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154
Николай 2 часа назад
Мдееееееееее! Ц телко ваще нет ни стыда, ни совести.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
А не постановка ли это?
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51k
dima423 2 часа назад
да лан муж, не стесняйся...присоединяйся)) ...а если серьёзно, даже хз как тут прокомментировать...с одной стороны вроде бы и пи*ды надо дать...но толку... неприятно конечно такое предательство, другой стороны 100% повод найти себе нормальную женщину вместо этой ляди)
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