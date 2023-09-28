В Малайзии женщина на мотоцикле и с палкой в руках заставляет бегать своего полного сына

Это видео завирусилось в TikTok — за четыре дня кадры набрали больше 970 000 просмотров и 82 000 лайков. Мама подростка, бегающего по тротуару с полотенцем, получила в основном положительные комментарии. Пользователи хвалили ее за то, что она не бросила сына и помогает ему на пути к похудению:



— Счастливчик. Хотел бы я, чтобы моя мать заставляла меня так бегать, когда я был моложе. Если бы она заставляла, я бы сейчас не был толстым.