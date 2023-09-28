В Малайзии женщина на мотоцикле и с палкой в руках заставляет бегать своего полного сына

1942
1
1
Ролик из Малайзии завирусился в соцсетях: кто-то хвалит маму, а кто-то критикует, так как в руках она держит палку (и для чего она — можно только догадываться).
Это видео завирусилось в TikTok — за четыре дня кадры набрали больше 970 000 просмотров и 82 000 лайков. Мама подростка, бегающего по тротуару с полотенцем, получила в основном положительные комментарии. Пользователи хвалили ее за то, что она не бросила сына и помогает ему на пути к похудению:
— Счастливчик. Хотел бы я, чтобы моя мать заставляла меня так бегать, когда я был моложе. Если бы она заставляла, я бы сейчас не был толстым.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сёрфер вместе с сыном ловит волну
- Наперегонки с трамваем: успеть за 60 секунд
- Саундтрек к пробежке
- В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом
- Мальчик сшил рубашку для папы
Метки: Бег В Малайзии Видео забавно люди мать года полный ребенок сын
Новости партнёров
реклама
Он убивал бы колени, если бы центнера полтора весил бы. А у него, конечно, есть лишний вес, но не настолько большой, для коленей его случай совсем не фатален. Плюс очень много зависит от конституции тела человека, от его наследственности по части костей.
И еще. Бег - одна из самых энергозатратных процедур для организма. При беге очень быстро сжигается глюкобуфер со всеми вытекающими.
Так что я бы эту женщину не судил бы так строго. С бегом у них результат будет гораздо быстрее и качественней, чем без бега, держа жопу на диване