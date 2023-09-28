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В Малайзии женщина на мотоцикле и с палкой в руках заставляет бегать своего полного сына

В Малайзии женщина на мотоцикле и с палкой в руках заставляет бегать своего полного сына

Автор:
28 сентября 2023 08:25
Сообщество : Юмор
Метки: Бег   В Малайзии   Видео   забавно   люди   мать года   полный ребенок   сын   
1942
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Ролик из Малайзии завирусился в соцсетях: кто-то хвалит маму, а кто-то критикует, так как в руках она держит палку (и для чего она — можно только догадываться).

Это видео завирусилось в TikTok — за четыре дня кадры набрали больше 970 000 просмотров и 82 000 лайков. Мама подростка, бегающего по тротуару с полотенцем, получила в основном положительные комментарии. Пользователи хвалили ее за то, что она не бросила сына и помогает ему на пути к похудению:

— Счастливчик. Хотел бы я, чтобы моя мать заставляла меня так бегать, когда я был моложе. Если бы она заставляла, я бы сейчас не был толстым.

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Метки: Бег   В Малайзии   Видео   забавно   люди   мать года   полный ребенок   сын   
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9  комментариев
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863
Илья 55 минут назад
Скажите маме что это не поможет , только дефицит калорий и правильное питание .
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253
FreelancerND Полчаса назад
Т.е. тупорылая мамаша решила угробить колени своему сыну, а про дефицит калорий и правильное питание она не слышала? Норм, чо.
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17k
Голос Вселенной 48 минут назад
Дааааа... сколько школьников у нас, в России сейчас нуждаются в подобном поведении своих мам.
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