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Порядочная женщина извинилась перед таксистом за неудобства

Порядочная женщина извинилась перед таксистом за неудобства

Автор:
20 декабря 2022 12:34
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   добро   люди   пассажир   пассажирка   такси   
385
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Женщина, у которой отменилась поездка в такси, вышла и оплатила компенсацию водителю. На фоне всевозможных "везименямразей" такое поведение как бальзам на душу!
Порядочность и адекватность. Такое встречается сейчас всё реже.

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Метки: видео   добро   люди   пассажир   пассажирка   такси   
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7  комментариев
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359
Бобр 45 минут назад
Порядочность? Да вы совсем с ума все по сходили. По приезду авто передумал ехать, будь добр выйди оплати половину тарифа. Не вижу в этом ничего сложного. Это видимо в больших городах люди стали нелюдями. обидно.
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8k
Борис Карабанов Минуту назад
С ума сойти! Куда катимся? Эдак ещё лет пятьсот-шестьсот и народ начнёт окурки в урны бросать.
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403
Алексей 40 минут назад
Прости меня мразь
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