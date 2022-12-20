Порядочная женщина извинилась перед таксистом за неудобства

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Женщина, у которой отменилась поездка в такси, вышла и оплатила компенсацию водителю. На фоне всевозможных "везименямразей" такое поведение как бальзам на душу!
Порядочность и адекватность. Такое встречается сейчас всё реже.
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