Невозмутимая девушка "подрезала" трамвай в Чехии

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Транспортная компания чешского города Брно поделилась видеороликом, снятым на одной из улиц. Невнимательная местная жительница, пересекая трамвайные пути, чуть не попала под трамвай.
Невозмутимости этой девицы можно только позавидовать
Скорее всего, героиня ролика была в наушниках и просто не услышала приближающейся опасности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну тогда еще и слепая до кучи. Как можно трамвай не увидеть переходя пути?