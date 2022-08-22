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Невозмутимая девушка "подрезала" трамвай в Чехии

Невозмутимая девушка "подрезала" трамвай в Чехии

Автор:
22 августа 2022 11:49
Сообщество : Автомир
Метки: Брно   Девушка   в мире   видео   люди   повезло   трамвай   чехия   
1567
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Транспортная компания чешского города Брно поделилась видеороликом, снятым на одной из улиц. Невнимательная местная жительница, пересекая трамвайные пути, чуть не попала под трамвай.

Невозмутимости этой девицы можно только позавидовать

Скорее всего, героиня ролика была в наушниках и просто не услышала приближающейся опасности.

Источник:

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Метки: Брно   Девушка   в мире   видео   люди   повезло   трамвай   чехия   
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30  комментариев
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Бесят долпоиопы в наушниках.
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8k
Mowgley Z ⚔ Минуту назад
Ссылка youtube.com
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33k
Notan Blaine 7 минут назад
Собьет такое существо трамвай, а виноват будет водитель, который работает, чтобы семью кормить.
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39k
jonnyD 16 минут назад
Может она инвалид по слуху ... а слуховой прибор дома забыла ... даже ведь не оглянулась .
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2k
CynepCTepBa 19 минут назад
так трамвай стоит на остановке судя по всему и машина как бы перед трамваем не стала бы на рельсах находится если там трамвай несся, тетка просто перешла дорогу перед стоящим трамваем.
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8k
МихА 22 минуты назад
Было бы правильно еслиб в ответ трамвай подрезал ей ногу, чтоб кобыла с бананами в ушах больше на шастала по путям как по тротуару
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30k
Slonyash 22 минуты назад
Красивые ножки, жаль будет, если в следующий раз отрежет трамваем вместе с глупой головкой.
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2k
Pill Полчаса назад
Ну и курица, в наушниках? Повезло.
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210
Flint Полчаса назад
Самый опасный момент - когда они разьезжаются и можно из-за одного трамвая другой не увидеть. У меня так знакомый цыган к маме побежал и его трамваем сбило, хорошо что живой остался.
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3k
Timka 50 минут назад
Да идёт просто, радостная...
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4k
bumtester Час назад
Едет трамвай по рельсам, и вдруг сворачивает с рельс на дорогу, с дороги в поле, с поля в лес, потом выворачивает назад и возвращается на рельсы.
Все - что случилось
Водитель трамвая - да вот девушка по рельсам шла
Все - так давить надо было
Водитель Трамвая - так вот только в лесу и догнали
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2k
boom Час назад
Смотря на нее от лица водителя - очень хотелось выйти и зарядить ей пенделя :)
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19k
ЦСКА Час назад
Ей следует Булгакова почитать....
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4k
Горожанин Час назад
Какая милая дурочка. Душка Выдрочкова.
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35k
Опаньки 2 часа назад
Бехеровки напилась, запила ее абсентом и давай трамваи подрезать

Блин, хочу в Чехию
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6k
Shtoppi 2 часа назад
<<Скорее всего, героиня ролика была в наушниках и просто не услышала приближающейся опасности.>>
Ну тогда еще и слепая до кучи. Как можно трамвай не увидеть переходя пути?
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44k
Андрей 2 часа назад
Когда бошка занята одной мыслью - чем платить зимой за газ?
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