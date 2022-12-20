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Мужчина чуть не погиб, бросившись под колёса автомобиля

Мужчина чуть не погиб, бросившись под колёса автомобиля

Автор:
20 декабря 2022 10:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   заречный   люди   неадекват   повезло   происшествие   
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В городе Заречный (Свердловская область) мужчина разгуливал по проезжей части и как минимум раз бросился под колёса автомобиля. К счастью, серьёзных травм он не получил.
Позже выяснилось, что мужчина психически нездоров. Сейчас решается вопрос о помещении его в психиатрическую больницу.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Россия   видео   заречный   люди   неадекват   повезло   происшествие   
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4  комментария
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15k
ВОВЧЕГ 46 минут назад
Дал бы по ипалу, что ходить снимать да комментировать?
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39k
turyst Полчаса назад
А дадут-то, как за здорового!

Хорошо, что есть свидетель и видеозапись.
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177
Хухрмухр 42 минуты назад
Власти нет.Всем на все наплевать.
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