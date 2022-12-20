Мужчина чуть не погиб, бросившись под колёса автомобиля

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В городе Заречный (Свердловская область) мужчина разгуливал по проезжей части и как минимум раз бросился под колёса автомобиля. К счастью, серьёзных травм он не получил.
Позже выяснилось, что мужчина психически нездоров. Сейчас решается вопрос о помещении его в психиатрическую больницу.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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Хорошо, что есть свидетель и видеозапись.