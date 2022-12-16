Век воли не видать: после оглашения приговора заключенный с заточкой напал на конвоиров

Подсудимый несколько раз ударил заточкой сотрудников конвоя в челябинском суде. Видимо, срок не устроил - захотелось добавить незабываемых лет за решёткой.
Осужденный за убийство тещи Павел Волосов напал на полицейских в здании Карабашского суда Челябинской области. Инцидент произошёл сразу после вынесения приговора. Подсудимого вывели из клетки, и он набросился на сотрудников с заточкой. Чтобы остановить 40-летнего Волосова, пришлось открыть огонь. Выстрелом нападавшего ранили в бедро. После того, как в больнице ему зашили рану, он находится в удовлетворительном состоянии и готовится к куда большему сроку, чем предыдущий (Волосову, осужденному по 105-1 статье УК РФ, за убийство дали 9 лет лишения свободы). Пострадавшим конвоирам была оказана медпомощь.
— В настоящий момент один из сотрудников охраны и конвоирования межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Другой полицейский получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение, — сообщают СМИ со сслыкой на пресс-службу ведомства.
Момент нападения осужденного на сотрудников конвоя попал на видео
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
Убийство Волоов совершил в 2021 году. По данным СК, он отомстил теще за сбежавшую жену. Волосов, работавший таксистом, проследил за родственницей и напал на нее в гараже. Мужчина пытался выяснить у жертвы, где находится его жена, но теща не говорила. Тогда Волосов задушил женщину. Её труп с заклеенным скотчем ртом и следом от удушья был найден в машине.
Теперь же напавший стал фигурантом нового уголовного дела. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ст.313 УК РФ (побег из под стражи)", - сообщили в региональном управлении СК. К уже существующему сроку Волосов добавил себе еще много лет пребывания за решеткой.
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