Век воли не видать: после оглашения приговора заключенный с заточкой напал на конвоиров

Осужденный за убийство тещи Павел Волосов напал на полицейских в здании Карабашского суда Челябинской области. Инцидент произошёл сразу после вынесения приговора. Подсудимого вывели из клетки, и он набросился на сотрудников с заточкой. Чтобы остановить 40-летнего Волосова, пришлось открыть огонь. Выстрелом нападавшего ранили в бедро. После того, как в больнице ему зашили рану, он находится в удовлетворительном состоянии и готовится к куда большему сроку, чем предыдущий (Волосову, осужденному по 105-1 статье УК РФ, за убийство дали 9 лет лишения свободы). Пострадавшим конвоирам была оказана медпомощь.

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— В настоящий момент один из сотрудников охраны и конвоирования межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Другой полицейский получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение, — сообщают СМИ со сслыкой на пресс-службу ведомства.





Момент нападения осужденного на сотрудников конвоя попал на видео