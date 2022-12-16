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Век воли не видать: после оглашения приговора заключенный с заточкой напал на конвоиров

Век воли не видать: после оглашения приговора заключенный с заточкой напал на конвоиров

Автор:
16 декабря 2022 08:17
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Челябинский суд   видео   заключенный   конвоир   криминал   нападение на конвой   приговор   
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Подсудимый несколько раз ударил заточкой сотрудников конвоя в челябинском суде. Видимо, срок не устроил - захотелось добавить незабываемых лет за решёткой.

Осужденный за убийство тещи Павел Волосов напал на полицейских в здании Карабашского суда Челябинской области. Инцидент произошёл сразу после вынесения приговора. Подсудимого вывели из клетки, и он набросился на сотрудников с заточкой. Чтобы остановить 40-летнего Волосова, пришлось открыть огонь. Выстрелом нападавшего ранили в бедро. После того, как в больнице ему зашили рану, он находится в удовлетворительном состоянии и готовится к куда большему сроку, чем предыдущий (Волосову, осужденному по 105-1 статье УК РФ, за убийство дали 9 лет лишения свободы). Пострадавшим конвоирам была оказана медпомощь.

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— В настоящий момент один из сотрудников охраны и конвоирования межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Другой полицейский получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение, — сообщают СМИ со сслыкой на пресс-службу ведомства.


Момент нападения осужденного на сотрудников конвоя попал на видео


Убийство Волоов совершил в 2021 году. По данным СК, он отомстил теще за сбежавшую жену. Волосов, работавший таксистом, проследил за родственницей и напал на нее в гараже. Мужчина пытался выяснить у жертвы, где находится его жена, но теща не говорила. Тогда Волосов задушил женщину. Её труп с заклеенным скотчем ртом и следом от удушья был найден в машине.


Теперь же напавший стал фигурантом нового уголовного дела. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ст.313 УК РФ (побег из под стражи)", - сообщили в региональном управлении СК. К уже существующему сроку Волосов добавил себе еще много лет пребывания за решеткой.

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Метки: Ynews   Челябинский суд   видео   заключенный   конвоир   криминал   нападение на конвой   приговор   
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34  комментария
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8k
Борис Карабанов Час назад
Странно, почему же от него сбежала жена? Наверняка, выходила, ведь, не за какого-нибудь терпилу-ботана, а за прикольного дерзкого чёткого парня?
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7k
vitenok Минуту назад
Будет жить, сытый и в тепле. За здоровьем следить будут. За.е...л Путин со своим гуманизмом. Ну не возьмут нашу элитку в светлое капиталистическое будущее, ну сними ты свой мораторий никому не нужный.
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1k
Koshak 8 минут назад
На самом деле авторитет на зоне себе уже обеспечил...но уедет теперь надолго
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3k
Leonid 8 минут назад
Сразу видно, что из ШИЗО вылезать не будет...
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1k
Довер Иванович 12 минут назад
Обиделся что мало дали вот таким образом решил накинуть еще.
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2k
Инквизитор РФ 15 минут назад
Его усыпить надо.
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9k
Maddy8 16 минут назад
Почему любители блатной романтики его не защищают?
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71
ruslan d 18 минут назад
раздолбаи ...
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32k
Fat Lynx Полчаса назад
В реале, пи*ды получат многие, в т.ч. конвоиры...
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241
Кузнецов Алексей 43 минуты назад
А заточки им выдают для того что бы в клетке не скучали ?
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6k
workmen77 54 минуты назад
Странные у нас законы, за умышленное убийство этому упырю дали 9 лет, а Яшину за слова - 8,5 лет.
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195
данила беринский workmen77 45 минут назад
согласен, очень мало Яшину дали.
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71
ruslan d Дмитрий 11 минут назад
Тонкошутка ?
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5k
Компьютер DELL монитором 56 минут назад
Таких только раком и в кандалах водить
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5k
V2.Smirnov 59 минут назад
А он точно "добавил срок"? У нас же поглощение наказаний, а не суммирование.
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10k
Алексей Час назад
Такими не становятся,такими блэт рождаются
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72k
Viktor Час назад
Урки е.аные! И конвоиры хороши, убийцу выпустили из клетки без наручников. Надо как на строгой зоне - руки в дыру, наручники сзади и пошёл в полусогнутом! И стрелять не в бедро, а на поражение - толку уже не будет!


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17k
сеньор Леонсио Час назад
Он только доказал,что исправляться не собирается,таких усыплять надо,киянкой.
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16k
Виталий Касандров 2 часа назад
Зачем людей то калечить, Мог бы и просто попросить мол хочу пожизненно нахаляву баланду хлебать, думаю судья бы пошел навстречу.
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8k
Tamdima 2 часа назад
Ну кто то наверно должен был следить и обыскивать осуждённого. Жалко конвоиров, но виноваты отчасти сами!
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