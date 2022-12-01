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Пассажирка метро напала с ножом на разговаривающую по телефону москвичку

Пассажирка метро напала с ножом на разговаривающую по телефону москвичку

Автор:
01 декабря 2022 12:06
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   Москва   видео   криминал   люди   нападение   пассажирка   
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В московском метро 50-летней пассажирке надоело слушать телефонный разговор сидящей рядом с ней женщины. Она достала нож и ранила 36-летнюю москвичку в лицо.
Нападавшую задержали по горячим следам в тот же день.У подозреваемой изъяли туристический нож, которым, по версии следствия, и была ранена пострадавшая. Возбуждено дело по статье «Угроза убийством».

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Метки: Метро   Москва   видео   криминал   люди   нападение   пассажирка   
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38  комментариев
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59k
pynh Час назад
а потому что тишина должна быть в библиотеке!
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4k
Ivan 9 минут назад
Бывает! Меня какая то невменяха в метро чуть не пришибла просто так. Тогда еше с телефонами не потрещать было тем, кто в метро катался. Хорошо, ножа не было.
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15k
Сергей 10 минут назад
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52
DrEris 12 минут назад
Зэчка какая то спившаяся.
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10k
Дмитрий 18 минут назад
Это какое то животное.
На женщину мало похожее.
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5k
saliamnn 21 минуту назад
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22k
Inter 24 минуты назад
есть люди,которые культурно и негромко разговаривают по телефону,а есть животные,которые общаются по видеосвязи и без наушников.
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2
M R F Inter 18 минут назад
О как они меня бесят эти отродья!
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4k
Убийца Прохиндеев Полчаса назад
Но задрало бабье, пи*дящее в транспорте на весь салон часами точно.
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Скажите только одно - это по всей стране началось? Если да, то я присоединюсь с базукой.

Блин, все самые неотложные и громкие телефонные (и не только!) разговоры почему-то происходят в общественных местах.
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4k
Александр Николаевич Полчаса назад
Конечно, у напавшей (или наподдавшей) с «режиком» явный психодиагноз, но, согласитесь, когда кто-то рядом гиеной ОРЁТ (как через рупор) в мобилу без остановки (типа, «а я так разговариваю») – с отклонением от нормы тоже не совсем есть хорошо…
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28k
Levyathan 38 минут назад
Похожа на забухавшего Оксимирона.
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648
Alexandr D 44 минуты назад
Про этот конкретный случай говорить ничего не буду, но зачастую в общественном транспорте некоторых "болтунов" по мобильному хочется как минимум выкинуть, чтобы только заткнулись
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23k
Bar0 46 минут назад
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651
Mazabest 47 минут назад
и все равно, по телефону не перестала разговаривать
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3k
Трям 49 минут назад
Че за буч?
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15k
K7OO Час назад
Явно обитательница психушки, прическа и внешний вид это подтверждают. Просто вернется в родной дом.
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9k
Игорь Час назад
я бы с такой рядом побоялся бы сесть
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1k
Lexx Час назад
Она в язык целилась?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
7k
388k
Йожик справедливый Час назад
Ибо психбольницы у нас в 90-х почти все и всюду ликвидированы, или нет?
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1k
Александр Потёмкин Час назад
А, это точно "женщина"?

Ну, ладно, а что говорят психиаторы?
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Дмитрий

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