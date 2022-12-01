Пассажирка метро напала с ножом на разговаривающую по телефону москвичку

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В московском метро 50-летней пассажирке надоело слушать телефонный разговор сидящей рядом с ней женщины. Она достала нож и ранила 36-летнюю москвичку в лицо.
Нападавшую задержали по горячим следам в тот же день.У подозреваемой изъяли туристический нож, которым, по версии следствия, и была ранена пострадавшая. Возбуждено дело по статье «Угроза убийством».
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На женщину мало похожее.
Блин, все самые неотложные и громкие телефонные (и не только!) разговоры почему-то происходят в общественных местах.
Тихо разговаривать в метро, автобусе и т.п. не получится.
Вот и выходит, что человек орет на весь салон транспортного средства.
А если находишься рядом - эти вопли весьма надоедают.
Знаешь, как гавкает шавка от бессильной злобы?
Подойти укусить страшно, но вот погавкать (а с этим индивидом больше подходит НАСТУЧАТЬ) из-за угла - это она может.
Ну, ладно, а что говорят психиаторы?