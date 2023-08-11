В Уссурийске сотрудник колонии запряг в телегу заключённого

Из-за тайфуна "Ханун" в Приморье не прекращаются ливни, города региона уходят под воду, в семи районах введён режим ЧС. Люди, животные и сотрудники ФСИН спасаются, как могут. В СМИ сегодня помимо трагических вестей о гибели двух мальчишек из-за наводнения в Уссурийске, появилось видео с сотрудником местной колонии, который, как предполагается, не захотел мочить ноги и сел в телегу, заставив заключённого её тащить до места назначения. По данным СМИ, ролик был заснят рядом с Лечебно-исправительным учреждением №23 в Уссурийске.