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В Уссурийске сотрудник колонии запряг в телегу заключённого

В Уссурийске сотрудник колонии запряг в телегу заключённого

Автор:
11 августа 2023 19:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Приморье   Уссурийск   ФСИН   заключённый   колония   телега   
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В ГУФСИН героя видео пообещали наказать.

Из-за тайфуна "Ханун" в Приморье не прекращаются ливни, города региона уходят под воду, в семи районах введён режим ЧС. Люди, животные и сотрудники ФСИН спасаются, как могут. В СМИ сегодня помимо трагических вестей о гибели двух мальчишек из-за наводнения в Уссурийске, появилось видео с сотрудником местной колонии, который, как предполагается, не захотел мочить ноги и сел в телегу, заставив заключённого её тащить до места назначения. По данным СМИ, ролик был заснят рядом с Лечебно-исправительным учреждением №23 в Уссурийске.

В ГУФСИН России по Приморскому краю видео с "запряжённым" в телегу заключённым уже увидели и пообещали провести проверку и дать "принципиальную оценку" действиям всего руководства пенитенциарного учреждения. А барину сотруднику колонии, который восседал в телеге, грозит строгое дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.


В Главном управлении в отношении сотрудника, грубо нарушившего кодекс этики и служебного поведения, проводится служебная проверка по привлечению к строгой дисциплинарной ответственности. По результатам служебной проверки будет также дана принципиальная оценка в отношении руководства учреждения


Источник:

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Метки: Видео   Приморье   Уссурийск   ФСИН   заключённый   колония   телега   
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20k
Александр Час назад
А почему бы и нет.
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50k
turyst 11 минут назад
Хм... Собственно, это и есть тележка, для "буксировкой" человеком.

Скорее интересно, почему он один тащит, а два зека просто так идут. (В конце видео.)

Была бы тройка удалая.

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3k
Daimos 20 минут назад
По результатам служебной проверки будет наказан выложивший видео в сеть?
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