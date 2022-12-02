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Во Франции толпа ограбила туристический автобус

Во Франции толпа ограбила туристический автобус

Автор:
02 декабря 2022 08:43
Сообщество : Криминал
Метки: автобус   багаж   видео   грабители   криминал   люди   ограбление   франция   
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Тревожные кадры нападения на вещи туристов в Париже. Злоумышленники открыли багажник автобуса на ходу и вытащили несколько сумок и чемоданов пассажиров.
Реалии некоторых районов современной Франции.

Источник:

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Метки: автобус   багаж   видео   грабители   криминал   люди   ограбление   франция   
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24  комментария
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5k
Михаил 2 часа назад
а некоторые дол.боёбы рассказывают, как хорошо и спокойно жить в европе)))
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 8 минут назад
И крали исконные французы...
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2k
Михаил 19 минут назад
Водители автобусов во Франции в конец распоясались! Не дают гражданам багаж нормально забрать! Гражданам следует подать жалобу на бестактного водителя!
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4k
Peter Griffin Полчаса назад
Сборная Франции по футболу 1998 года и 2021.
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26k
Федор Полчаса назад
Господа, я бывал в Париже и не раз и знал что там клоака полная)) Но вот такого откровенного треша и дна, я не видел. Похоже нам стоит ждать потока коренных и правопорядочных Европейцев к нам)) Шутка, но видео жесть полная, это край)
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32
Jurij Полчаса назад
Так это просто их вещи. Так себе сервис...
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355
MidMaster Полчаса назад
Почему животные покинули загон?
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4k
Вячеслав 45 минут назад
Давно похожее видео видел, как стая обезьян в тайланде налетела на кабриолет с туристами и утащила всё, что было не прикручено.
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31k
Юр21 Час назад
ПрЭлестно!
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11k
.Атеист. Час назад
Цивилизованная гейропа во всей красе.
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29k
Ashabad Час назад
То ли ещё будет...
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3k
pinbalist Час назад
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10k
Алексей 2 часа назад
Обезьяны почуяли бананы
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2k
Палыч 2 часа назад
Дикари.
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Мы в ответе за зверушек, которых приручили.
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12k
Alex Djeff 2 часа назад
Инстинкты...
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14k
Ser 2 часа назад
Рад! искренне рад за Францию и французов! Вот такие они приезжие -"НОВЫЕ французы" "свежая кровь Парижа!" Браво!
Longue vie à la France!
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3k
lekha-fil 2 часа назад
А в Москве на бывшем "Черкизовском" было и круче. И ничего.
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46k
Элек Мек 2 часа назад
Дикий народ,дикие нравы.
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