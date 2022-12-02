Во Франции толпа ограбила туристический автобус

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Тревожные кадры нападения на вещи туристов в Париже. Злоумышленники открыли багажник автобуса на ходу и вытащили несколько сумок и чемоданов пассажиров.
Реалии некоторых районов современной Франции.
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