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Мужчины не поделили возлюбленную и устроили "дуэль на пистолетах"

Мужчины не поделили возлюбленную и устроили "дуэль на пистолетах"

Автор:
28 ноября 2022 12:14
Сообщество : Криминал
Метки: видео   инцидент   конфликт   криминал   пистолет   разборка   тамбов   
3696
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В Тамбове двое мужчин стали участниками конфликта со стрельбой. Они не поделили женщину и решили встретиться, чтобы разобраться по-мужски. Оба пришли на встречу с приятелями.
Во время встречи один из мужчин применил аэрозольное устройство «Пионер», стреляющее перцовым газом. У второго оказался пневмат ПМ-16.

Полиция задержала всех участников перестрелки. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Источник:

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Метки: видео   инцидент   конфликт   криминал   пистолет   разборка   тамбов   
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51  комментарий
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4k
Kozlodoev Час назад
А в Питере- запросто поделили бы...
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12k
? ? ? 18 минут назад
два олег..ой, два оленя.
ситуация такая, что выигравший бой проиграет битву - накой жить с шалавой, что шашни за спиною крутит?
нет что б встретились, дали по жопе самке, пошли пивка б тяпнули да других мамзелей склеить..
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1k
Duke_kir 18 минут назад
Мужчины не поделили возлюбленную и устроили "дуэль на пистолетах" Посмотреть
Мужчины не поделили возлюбленную и устроили "дуэль на пистолетах"
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4k
Babangdida 19 минут назад
Тема бабы, изза которой сыр-бор, не раскрыта!
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528
Aurelian 20 минут назад
Просто подраться уже не катит? Или понять что у обоих баба шаболда и накуй её послать, а потом вдвоем выпить пива?
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28k
Григорий 22 минуты назад
- Сударь, вы мошенник и подлец. Я вызываю вас а дуэль!
- Хорошо. Выбирайте оружие.
- Я выбираю шпагу!
- Я выбираю автомат.
- Но как? Разве так можно?
- Вы-же сами сказали, что я мошенник и подлец.
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1k
Андрей 23 минуты назад
вот теперь оказывается что называется "по-мужски"
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
а если у обоих были бы травматы то это квалифицировали бы как ? "злоообное хулиганство" ? а с боевым ? очень особо злобное хулиганство ? я худею
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5k
Компьютер DELL монитором 43 минуты назад
Как же эти колхозаны достали ...
Биомусор у которых предназначение - спиться в деревне и умереть за сельским клубом ...
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46k
Элек Мек 47 минут назад
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202
Sergius SPb 48 минут назад
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89
twincam 48 минут назад
причем тут баба?
если они дол....бо...иопы - то это их проблемы.
инициатора стрельбы - в расход, привязать между двух машин, и разорвать.
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89
twincam Компьютер DELL монитором Полчаса назад
я во всяком случае без пистолета.
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989
raael13 49 минут назад
И лица у джентльменов такие, как будто из зоопарка сбежали.
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498
Лютый вам Бетховен 49 минут назад
GANGSTA 4 LIFE!
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28k
Alex 57 минут назад
2 питушары, мохнату идиоты делят... а третий походу пивас попивает и с балкона смотрит
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568
partners74 59 минут назад
чето какая то шняга шняжная. нахера они вокруг дома бегать стали
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1k
ChePaev 59 минут назад
Поляна белым снегом крыта.
Да, здесь все будет шито-крыто!
Забиты колья по краям,
Теперь враги, вчера - друзья!

И так спокойно, без волнений,
"Мой секундант", сказал Евгений,
"Вот он, мой друг, месье Шартрез".
Становятся между берез.

Мириться? Hах.у.й. эти штуки!
"Наганы взять прошу я в руки" -
Промолвил секундант - и вслед
Евгений поднял пистолет.

Он на врага глядит сквозь мушку,
Владимир тоже поднял пушку
И ни куда-нибудь, а в глаз
Наводит дуло, п.и.д.о.р.а.с!.

Евгения менжа схватила,
Мелькнула мысль: "Убьет, м.у.д.и.л.а!
Но - ни хера, дружок, дай срок".
И первым свой спустил курок!

Упал Владимир, взгляд уж мутный,
Как будто полон сладких грез.
И после паузы минутной
"П.и.з.д.ец.." сказал месье Шартрез...

(с) Е. Онегин
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11k
кот базилий Час назад
С сыновьями вышли бабу делить.
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10k
GRuslan Час назад
Может баба сама их спровоцировала, так сказать грамотно по бабски подвела к разборкам, а сама кайфует от того какая она востребованая и за неё дерутся самцы.
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
вообще ситуация возникла из за того что она перед обоими хвостом крутила . так что однозначно мужики идиоты
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113k
zubrilov Час назад
А им что-то будет за это? Или только по заявлениям на друг друга?
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