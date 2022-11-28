Мужчины не поделили возлюбленную и устроили "дуэль на пистолетах"

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В Тамбове двое мужчин стали участниками конфликта со стрельбой. Они не поделили женщину и решили встретиться, чтобы разобраться по-мужски. Оба пришли на встречу с приятелями.
Во время встречи один из мужчин применил аэрозольное устройство «Пионер», стреляющее перцовым газом. У второго оказался пневмат ПМ-16.
Полиция задержала всех участников перестрелки. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Полиция задержала всех участников перестрелки. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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ситуация такая, что выигравший бой проиграет битву - накой жить с шалавой, что шашни за спиною крутит?
нет что б встретились, дали по жопе самке, пошли пивка б тяпнули да других мамзелей склеить..
- Хорошо. Выбирайте оружие.
- Я выбираю шпагу!
- Я выбираю автомат.
- Но как? Разве так можно?
- Вы-же сами сказали, что я мошенник и подлец.
Биомусор у которых предназначение - спиться в деревне и умереть за сельским клубом ...
если они дол....бо...иопы - то это их проблемы.
инициатора стрельбы - в расход, привязать между двух машин, и разорвать.
Да, здесь все будет шито-крыто!
Забиты колья по краям,
Теперь враги, вчера - друзья!
И так спокойно, без волнений,
"Мой секундант", сказал Евгений,
"Вот он, мой друг, месье Шартрез".
Становятся между берез.
Мириться? Hах.у.й. эти штуки!
"Наганы взять прошу я в руки" -
Промолвил секундант - и вслед
Евгений поднял пистолет.
Он на врага глядит сквозь мушку,
Владимир тоже поднял пушку
И ни куда-нибудь, а в глаз
Наводит дуло, п.и.д.о.р.а.с!.
Евгения менжа схватила,
Мелькнула мысль: "Убьет, м.у.д.и.л.а!
Но - ни хера, дружок, дай срок".
И первым свой спустил курок!
Упал Владимир, взгляд уж мутный,
Как будто полон сладких грез.
И после паузы минутной
"П.и.з.д.ец.." сказал месье Шартрез...
(с) Е. Онегин
...И вот выходит секундант!
Едва не дав ему п.зды,
сказал у мельницы пусть сука ждет!