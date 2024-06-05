В Великом Новгороде четыре индийских студента утонули, не справившись с течением реки

К ним на помощь бросились очевидцы. Александр, который в тот момент ловил рыбу на мосту, рассказывает, что один мужчина прыгнул в воду, чтобы спасти девушку, второй попытался вытащить парня, но тот был огромный, тяжелый, и стал тянуть его на дно. Одновременно вызвали спасателей.