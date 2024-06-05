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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1474 поста • 61 подписчик подписаться
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В Великом Новгороде четыре индийских студента утонули, не справившись с течением реки

В Великом Новгороде четыре индийских студента утонули, не справившись с течением реки

Автор:
05 июня 2024 08:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Волхов   великий новгород   прокурорская проверка   смерть на воде   студенты   утонули   
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Спастись удалось только одному парню.


Трагедия произошла на реке Волхов. Пятеро студентов решили искупаться, и плескались в 20 -30 метрах от берега. Однако тут довольно сильное течение и приличная глубина, и молодых парней с девушкой начало сносить.


К ним на помощь бросились очевидцы. Александр, который в тот момент ловил рыбу на мосту, рассказывает, что один мужчина прыгнул в воду, чтобы спасти девушку, второй попытался вытащить парня, но тот был огромный, тяжелый, и стал тянуть его на дно. Одновременно вызвали спасателей.



К сожалению, спастись удалось лишь одному из купавшихся. Четверо (три парня и одна девушка) утонули. Все они были студентами местного мединститута. Прокуратура Великого Новгорода организовала проверку инцидента, в ходе которой, помимо прочего, дат оценку деятельности администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания.




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Метки: Ynews   Видео   Волхов   великий новгород   прокурорская проверка   смерть на воде   студенты   утонули   
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15  комментариев
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9k
Колорад Час назад
Опасно.
Тоже чуть не утонул в устье Абакана, где в Енисей впадает.
Решил переплыть на остров из А в В. На середине понял что несет сильно течение, плюс ко всему волны большие. Запаниковал давай грести к берегу. А возмущения воды не дают, тупо по центру несет и начинаю уставать и водой захлёбываться.
Тут произошло то что меня спасло. Заставил себя успокоиться и не паниковать. Расслабился, лег на спину для отдыха, что сложно т.к. волны большие.
В итоге отдохнул и не спеша стал грести к берегу. Думаю пусть лучше дальше унесёт, но спокойно догребу до берега. Короче почти 2 км проплыл в итоге.
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4k
avix 14 минут назад
Люди даже умеющие плавать запросто могут утонуть, если начнут паниковать. Меня как-то течение в Красном море подхватило в 10 метрах от пирса. Там длинные пирсы вдоль корралов, а затем спуск в воду сразу на глубину. Я очень хорошо плаваю, поэтому своё положение не контролировал особо. Начинаю грести к пирсу, а толку ноль. Первая эмоция, что за херня, надо поддать мощности. Вот уже прямо близко совсем. Да, близко, но не доплыл, сносит. Паника мгновенная, а спасатели, что-то на середине пирса делают. Кричать не могу, но вижу, что меня заметили. Расслабился, лёг на воду, понимаю, что в любом случае спасут, даже если в море утянет. Отдохнул, за это время меня унесло метров на 70 вдоль коррала. Вижу, что по течению пирс следующего отеля. Аккуратно поплыл к нему и по ощущению в несколько гребков еще метров 100 до него проплыл. Вылез почти без сил от паники. Прибежали спасатели, пытались наехать, на что я им указал, где они были и они отстали. Урок на всю жизнь.

При этом лично одного парнишку из под волнореза в Геленджике вытащил уже без сознания. Откачали. Вода штука довольно опасная.
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3k
Алекс Полчаса назад
Походу вообще плавать не умели, хотя б элементарные знания поведения на воде... Вот чо полезли то...
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4k
Александр 37 минут назад
Где то год назад во Владивостоке двое индусов на авто не увидели что дорога закончилась и улетели на этом самом авто в море, тоже все утонули.
Что то видать у них какие то проблемы с умением держаться на воде.
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2k
ОТДЕЛ К 44 минуты назад
Для дебилов даже место огородили, а они всё равно полезли. Почему бы не покупаться там, где все купаются, на пляже. Так ведь нет, нужно у причала!
И, да, как можно дать оценку деятельности администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания, если официально согласно постановлению срок купального сезона в 2024 году установлен с 10 июня по 31 августа (Великий Новгород). Работы могут быть просто не закончены, но Прокуратура будет делать работу ради работы?
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1k
DuckTales 55 минут назад
Жаль ребят
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10k
Alex Час назад
Жесть какая...
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3k
Radugananebe Час назад
А там вообще можно было купаться?
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34
Хатуль Мадан Radugananebe 51 минуту назад
Нельзя.
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11k
Клёст 2 часа назад
Как так то, ëлки-палки, на пустом месте, прости Господи
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Schreibikus
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