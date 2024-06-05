В Великом Новгороде четыре индийских студента утонули, не справившись с течением реки

Спастись удалось только одному парню.
Трагедия произошла на реке Волхов. Пятеро студентов решили искупаться, и плескались в 20 -30 метрах от берега. Однако тут довольно сильное течение и приличная глубина, и молодых парней с девушкой начало сносить.
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К ним на помощь бросились очевидцы. Александр, который в тот момент ловил рыбу на мосту, рассказывает, что один мужчина прыгнул в воду, чтобы спасти девушку, второй попытался вытащить парня, но тот был огромный, тяжелый, и стал тянуть его на дно. Одновременно вызвали спасателей.
К сожалению, спастись удалось лишь одному из купавшихся. Четверо (три парня и одна девушка) утонули. Все они были студентами местного мединститута. Прокуратура Великого Новгорода организовала проверку инцидента, в ходе которой, помимо прочего, дат оценку деятельности администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания.
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Тоже чуть не утонул в устье Абакана, где в Енисей впадает.
Решил переплыть на остров из А в В. На середине понял что несет сильно течение, плюс ко всему волны большие. Запаниковал давай грести к берегу. А возмущения воды не дают, тупо по центру несет и начинаю уставать и водой захлёбываться.
Тут произошло то что меня спасло. Заставил себя успокоиться и не паниковать. Расслабился, лег на спину для отдыха, что сложно т.к. волны большие.
В итоге отдохнул и не спеша стал грести к берегу. Думаю пусть лучше дальше унесёт, но спокойно догребу до берега. Короче почти 2 км проплыл в итоге.
При этом лично одного парнишку из под волнореза в Геленджике вытащил уже без сознания. Откачали. Вода штука довольно опасная.
Что то видать у них какие то проблемы с умением держаться на воде.
И, да, как можно дать оценку деятельности администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания, если официально согласно постановлению срок купального сезона в 2024 году установлен с 10 июня по 31 августа (Великий Новгород). Работы могут быть просто не закончены, но Прокуратура будет делать работу ради работы?