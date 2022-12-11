«Ты чего позоришь мужиков?»: трансгендеру из московского метро объяснили, что в таком виде не стоит появляться в общественных местах

Мужик ехал в метро и заметил необычного персонажа - вроде бы мужчина, но в женском «образе». И не мог пройти мимо.

В процессе беседы выяснилось, что он/она «совершает медико-социальный переход». Правда, мужчину это не успокоило и он заявил, что тот «позорит мужиков» и назвал «чучелом».

Осторожно, много матюков: