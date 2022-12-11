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«Ты чего позоришь мужиков?»: трансгендеру из московского метро объяснили, что в таком виде не стоит появляться в общественных местах

«Ты чего позоришь мужиков?»: трансгендеру из московского метро объяснили, что в таком виде не стоит появляться в общественных местах

Автор:
11 декабря 2022 16:32
Сообщество : Жить в России
Метки: transgender   Метро   Москва   беседа   лекция   мужик   
2364
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В «лекции» много мата, но так только колоритней.

Мужик ехал в метро и заметил необычного персонажа - вроде бы мужчина, но в женском «образе». И не мог пройти мимо.

В процессе беседы выяснилось, что он/она «совершает медико-социальный переход». Правда, мужчину это не успокоило и он заявил, что тот «позорит мужиков» и назвал «чучелом».

Осторожно, много матюков:

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Метки: transgender   Метро   Москва   беседа   лекция   мужик   
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66  комментариев
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50k
dima423 2 часа назад
классическая встреча гопника и пи*ора)
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26k
Юрий 4 минуты назад
Про "совершение медико-социального перехода" чистый мем...

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287
Кристофер Робин 5 минут назад
Сидит, человек пусть и с особенностями - ни кого не трогает, а к нему докапывается быдло чучело, который сам с. ка больной разумом, (если тут вообще слово разум тут приемлемо). Не нужно поощрять такое отношение к кому либо, это грех.
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29k
Владимир 11 минут назад
Европеец какой то. Цивилизованный, ага.
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21k
Альберт 19 минут назад
Типчик этот и мне неприятен, но пзидить, это уже - перебор.
Завтра рыжих начнут гонять, жирных или горбатых...
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83
antoshka77 Альберт 3 минуты назад
не трогай жирных!
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1k
qwer 24 минуты назад
Это неопределившиеся существо должно сидеть дома. А лучше в психушке. Это всё.
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30k
Кот Баюн Полчаса назад
кидоров ни в коем случае не защищаю, но мужик тоже не прав, чучело сидит спокойно, ни кого не трогает, не агитирует, ну и куй себе сидит.
Вот на Радужных парадах этих уродов надо мочить ибо это уже пропаганда.
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7k
Bely Полчаса назад
я в студенчестве отрастил волосы до мужского каре. как у кобейна. просто посмотреть, как будет. все, кто осуждал посылались нах. и могли быть биты. я гетеро и девчонкам нравились мои волосы. на видео явно геюга, но какое нах кому дело, если он не пропагандирует? он несчастный человек, сам с собой не в ладах. за что его бить? а вот у гопника проблемы. поди не знает, что подмышки и пах брить - это нормально!
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352
adssaf afasffdsga Bely 2 минуты назад
Вы Кипелова не приплетайте - панк стиль очень отличается от 3.14
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83
antoshka77 Bely Минуту назад
они в большинстве, к сожалению..
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8k
Владимир 38 минут назад
Я смотрю минусят, подобные волосатому "этому". Я за гопника кем бы он ни был!
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204
Странник 40 минут назад
по моему, если каждый из нас прикрываясь риском сесть по статьей УК, будет бездействовать, нас постигнет участь гейропы, а поэтому нам надо и статьи УК избегать и "этим" объяснять, что нельзя афишировать свою принадлежность, тем более пропагандировать"
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6k
Умница-красавица 42 минуты назад
А что товарищ гопник так возбудился, латентный гомик видимо, раз не может на фрика смотреть спокойно. Небось антошка-то голову приподнял
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31k
Юр21 47 минут назад
Петушня возбудилась в коментах, за своего переживают, народу минусы тыкают.
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683
сергей ремизов 48 минут назад
Скорее всего больной сбежавший из психушки. Ну а гопник, мог бы убить больного идиота ,а сесть как за здорового человека.
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31k
Юр21 52 минуты назад
Так это не матюки совсем, это точное определение этому существу, короче, эту непонятную тварюшку либо в дурку на ремонт головы, либо перо в задницу - и к таким же в Европу.
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10k
DumDum 53 минуты назад
До больного докопался. Сидел. Никого не трогал. Не демонстрант. Не активист.
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2k
AVATAR Час назад
Что такое медико-социальный переход? Это превращение в бабу что ли? Тогда билет ему в один конец. В толерантную Европу
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8k
GROMOZEKA Час назад
Чет напомнило

Ссылка youtu.be
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993
Максим Макашев Час назад
.
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1k
Lexx Час назад
Почему педика не оштрафовали? Он своим видом пропагандирует ЛГБТу, а в метро полно несовершеннолетних.
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25k
Сергей Алексеевич Час назад
Хотите в попку - дуйте в европку! Тут таких не любят!
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