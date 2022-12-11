«Ты чего позоришь мужиков?»: трансгендеру из московского метро объяснили, что в таком виде не стоит появляться в общественных местах

2364
1
1
В «лекции» много мата, но так только колоритней.
Мужик ехал в метро и заметил необычного персонажа - вроде бы мужчина, но в женском «образе». И не мог пройти мимо.
В процессе беседы выяснилось, что он/она «совершает медико-социальный переход». Правда, мужчину это не успокоило и он заявил, что тот «позорит мужиков» и назвал «чучелом».
Осторожно, много матюков:
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Очень целеустремленная пассажирка метро
- В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины
- Работник метро не справился с поломоечной машиной и упал вместе с ней с платформы
- Полицейские оперативно задержали зацепера, прокатившегося по подземному тоннелю на поезде
- Интересный факт о голосах дикторов московского метро
Новости партнёров
Завтра рыжих начнут гонять, жирных или горбатых...
Вот на Радужных парадах этих уродов надо мочить ибо это уже пропаганда.
Не совсем понятна связь между бритьем подмышек и гомиками.
Не оправдываю гопана ни разу, но на мой взгляд сам вид этого чудища, вполне себе пропаганда
Тут согласен, но связи бритых подмышек и гомиков все равно нет никакой
Т. Е. Те кто не любят пежофилов, убийц, копрофилов, насильников, сами такие?
Какие у вас интересные выводы, уровня кривой табуретки