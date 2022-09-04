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Лестницы придумали лентяи, настоящие отморозки обходятся без них. Правда, недолго, но всё же.
Москвич решил вспомнить молодость, когда, презирая законы физики, логику и здравый смысл все прыгали с гаражей, и сиганул с балкона на станции БКЛ «Проспект Вернадского». Приземлился этот экстремал на платформе и только чудом не попал под колёса приближающегося поезда.
Прыгуна, чтобы не повадно было, оштрафовали на 20 000 рублей. Вот тебе и сократил дорогу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В этот раз промахнулся.