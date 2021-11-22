Интересный факт о голосах дикторов московского метро

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Интересная деталь в работе дикторов при объявлении станций в московском метро, о которой не подозревали многие москвичи и гости столицы.
Очевидный, но мало кому известный факт о голосах метро.
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