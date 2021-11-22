FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4183 поста • 983 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Факты 
Интересный факт о голосах дикторов московского метро

Интересный факт о голосах дикторов московского метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 11:26
Сообщество : Факты
Метки: Москва   видео   диктор   забота   интересно   люди   метро   
737
1
1
Интересная деталь в работе дикторов при объявлении станций в московском метро, о которой не подозревали многие москвичи и гости столицы.
Очевидный, но мало кому известный факт о голосах метро.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Москва   видео   диктор   забота   интересно   люди   метро   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
46k
zloykoyot 2 часа назад
А про кольцевую линию почему не рассказала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 57 минут назад
Говорят, что если раз в месяц выложить это видео на одном и том же ресурсе, то карма настигнет тебя и покарает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Мистер Фикс 2 часа назад
Тоже мне открытие... это известно сто лет в обед...

Дзенпомоечник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Женщины Максима Галкина: с кем его связывали до романа с Пугачёвой (5 фото) Женщины Максима Галкина: с кем его связывали до романа с Пугачёвой (5 фото) Женщина устроила скандал в московском метро Женщина устроила скандал в московском метро Действия машиниста при падении человека на путь Действия машиниста при падении человека на путь Почему расстаются многие пары Почему расстаются многие пары Необычная лестница и очень удобный способ её хранения Необычная лестница и очень удобный способ её хранения Неравнодушный гражданин остановил безбилетника, напавшего на сотрудника службы безопасности метро Неравнодушный гражданин остановил безбилетника, напавшего на сотрудника службы безопасности метро
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

577768



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита Александра Барыкина
5
74
"Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита Александра Барыкина
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
0
93
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
Набирающие популярность в сообществах
Военный билет: как получить в 2021 году
0
13
Военный билет: как получить в 2021 году
Взгляд на историю капитализма через пластиковую соломинку
2
6
Взгляд на историю капитализма через пластиковую соломинку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
1

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#картинки#фотографии#дтп#смешные#кино#познавательно#мемы#сша
#фото#история#прикол#подборка#новости#Разное#СССР#дети#позитив#прикольные
#интересно#животные#люди#сарказм#сатира#интересное#Ynews#комментарии#приколы#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться