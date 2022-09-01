FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6442 поста • 880 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Дуракам везёт: трюкач чуть не попал под поезд в Москве

Дуракам везёт: трюкач чуть не попал под поезд в Москве

Автор:
01 сентября 2022 09:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   в мире   видео   люди   поезд   слабоумие и отвага   
93
1
1
На станции московского метро Проспект Вернадского заметили странного парня. Выполняя рискованный трюк он чуть не попал под поезд.

Слабоумие и отвага

К счастью, удача в тот день была на стороне отчаянного парня.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Метро   Москва   в мире   видео   люди   поезд   слабоумие и отвага   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Том Сойер 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон 8 минут назад
Он не экстремал! Обычный долБа...Ёб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
dima423 21 минуту назад
тоже мне трюк, епнулся с высоты 3 метров и все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

582356



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему Ульянка «хуже керосину»?
Почему Ульянка «хуже керосину»?
Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение
Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение
Набирающие популярность в сообществах
Их знали все!: Легендарные телеведущие советского ТВ
Их знали все!: Легендарные телеведущие советского ТВ
К изобретению какого предмета привела женская "истерия"
К изобретению какого предмета привела женская "истерия"
Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео)
Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А о чём ещё думать

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кино#биография#люди#автомир#дтп#Приколы#звезды#авто аварии#фильм
#Юмор#факты#шоу бизнес#история#дети#забавно#подборка#аварии#театр#певец
#интересно#в мире#прикол#автомобили#животные#картинки#Реакция#наука#интересное#Еда
Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео) Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео) В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины Интересный факт о голосах дикторов московского метро Интересный факт о голосах дикторов московского метро Работник метро не справился с поломоечной машиной и упал вместе с ней с платформы Работник метро не справился с поломоечной машиной и упал вместе с ней с платформы Поезд едва не сбил неосторожного дедушку Поезд едва не сбил неосторожного дедушку Безрассудный индийский мотоциклист Безрассудный индийский мотоциклист

На что жалуетесь?

Вернуться