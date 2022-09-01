Дуракам везёт: трюкач чуть не попал под поезд в Москве

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На станции московского метро Проспект Вернадского заметили странного парня. Выполняя рискованный трюк он чуть не попал под поезд.
Слабоумие и отвага
К счастью, удача в тот день была на стороне отчаянного парня.
Источник:
АНТИФИШКИ
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