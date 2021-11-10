В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины

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На станции «Верхние Лихоборы» московского метро женщина увидела лежащего на полу мужчину. Героиня ролика воспользовалась тем, что пассажир был без сознания и незаметно вытащила у него из кармана смартфон.
Первой к мужчине подошла работница московского метрополитена. Сотрудница метро увидела, что пассажир находится без сознания и пошла за помощью. Спустя несколько секунд к мужчине подошла ещё одна женщина. Она присела рядом, достала у него из кармана смартфон и попыталась скрыться. Женщину удалось найти по камерам видеонаблюдения.
Против злоумышленницы было возбуждено уголовно дело по статье «кража». Во время допроса ей сообщили, что потерявший сознание мужчина скончался.
Против злоумышленницы было возбуждено уголовно дело по статье «кража». Во время допроса ей сообщили, что потерявший сознание мужчина скончался.
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