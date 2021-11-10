В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины

Первой к мужчине подошла работница московского метрополитена. Сотрудница метро увидела, что пассажир находится без сознания и пошла за помощью. Спустя несколько секунд к мужчине подошла ещё одна женщина. Она присела рядом, достала у него из кармана смартфон и попыталась скрыться. Женщину удалось найти по камерам видеонаблюдения.



Против злоумышленницы было возбуждено уголовно дело по статье «кража». Во время допроса ей сообщили, что потерявший сознание мужчина скончался.