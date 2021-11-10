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В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины

В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2021 12:59
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   видео   кража   криминал   люди   метро   
5318
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На станции «Верхние Лихоборы» московского метро женщина увидела лежащего на полу мужчину. Героиня ролика воспользовалась тем, что пассажир был без сознания и незаметно вытащила у него из кармана смартфон.
Первой к мужчине подошла работница московского метрополитена. Сотрудница метро увидела, что пассажир находится без сознания и пошла за помощью. Спустя несколько секунд к мужчине подошла ещё одна женщина. Она присела рядом, достала у него из кармана смартфон и попыталась скрыться. Женщину удалось найти по камерам видеонаблюдения.

Против злоумышленницы было возбуждено уголовно дело по статье «кража». Во время допроса ей сообщили, что потерявший сознание мужчина скончался.

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Метки: Москва   Россия   видео   кража   криминал   люди   метро   
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60  комментариев
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4k
livaneth 3 часа назад
Мужчине смартфон та том свете не пригодится.
А вот ей в тюрьме понадобится
"Вас беспокоят из службы безопасности Сбербанка"
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380
Дмитрий Заяц 6 минут назад
Были же люди, откуда же столько дерьма. Животное, сука.
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4k
Севастьян 13 минут назад
Сколько лет ей дадут?Пошла по стопам фашистов-все ценное забирать,зубы вырывать...как на это посмотрят её дети и внуки?
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47
@photoaQyn 14 минут назад
а в соседнем посту/е феминистка утверждает что у неё надо спрашивать разрешение чтобы в одном лифте поехать. вот так вот и помрешь без телефона
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1k
Александр Туманов 24 минуты назад
Где Женщина? Мразина обыкновенная.
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1k
Роман Бумеров Полчаса назад
Какая мерзость...
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3k
Виталий Лынов Полчаса назад
Тварина
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135
Дмитрий Байков 37 минут назад
казнить эту шваль на месте
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−74
Lux Indique 55 минут назад
я надеюсь она сделала прививку двумя компонентами..
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19k
shevanez 57 минут назад
Гниды кусок. Таких давить надо.
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1k
Алексей Гулевич Час назад
жаль что у сотрудников метро нет рации, разве не предусмотрено ?!
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−21
дональд горби Час назад
духовно, скрептно
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133
alexander maksuta Час назад
Мародеров (как и предателей) расстреливали на месте.
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1k
Валерий 2 часа назад
А у работников метро из средств связи только сигнальный флажок (жезл)?
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16k
ЦСКА 2 часа назад
С такой рожей....Хрошо еще что с ноги по черепу не добавила!
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10k
Majul 2 часа назад
Ни чести, ни совести, биомусор...
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101
Fedor 2 часа назад
мля...это дно
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10k
Denissg 2 часа назад
Мразенька.
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64k
Доктор Джонс 2 часа назад
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43k
SinigamiRuuk 2 часа назад
От того что человек выжил или не выжил поступок никак нельзя рассматривать иначе как кража или грабёж. В любом случае, человек не мог дать сдачи.
Хотя чисто в теории... Мародёрство?
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20k
Евгений 2 часа назад
Как же это низко.
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