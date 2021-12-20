Работник метро не справился с поломоечной машиной и упал вместе с ней с платформы

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На станции московского метро "Волгоградский проспект" мужчина упал с платформы во время уборки. Мужчина не справился с управлением поломоечной машины и оказался на рельсах.
Позже другие сотрудники метро достали пострадавшего и поломоечную машину. Мужчина был доставлен в больницу.
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