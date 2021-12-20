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Работник метро не справился с поломоечной машиной и упал вместе с ней с платформы

Работник метро не справился с поломоечной машиной и упал вместе с ней с платформы (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 08:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   в мире   видео   метро   падение   происшествие   фейл   
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На станции московского метро "Волгоградский проспект" мужчина упал с платформы во время уборки. Мужчина не справился с управлением поломоечной машины и оказался на рельсах.
Позже другие сотрудники метро достали пострадавшего и поломоечную машину. Мужчина был доставлен в больницу.

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Метки: Москва   Россия   в мире   видео   метро   падение   происшествие   фейл   
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3  комментария
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159
Иванов Петров Сидоров Час назад
Пьяный был. Надо прав лишить.
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Олег Час назад
ШАЙТАНАМА!
Отпустить ума не хватило?
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9k
Cornho 2 часа назад
Что ж он за неё держался-то до последнего? Отпустил бы и остался сам на платформе.
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Mr.Adamson

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