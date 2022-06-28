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Полицейские оперативно задержали зацепера, прокатившегося по подземному тоннелю на поезде

Полицейские оперативно задержали зацепера, прокатившегося по подземному тоннелю на поезде

Автор:
28 июня 2022 09:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   Россия   видео   задержание   зацепер   полиция   
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В московском метро восемнадцатилетний парень решил пощекотать себе нервы. Он прокатился от станции "Театральной" Замоскворецкой линии до "Новокузнецкой", повиснув на вагоне. К моменту прибытия зацепера на станцию, его уже ждали сотрудники полиции.
На опубликованных в сети кадрах видео, как молодой человек, находясь на платформе станции "Театральная", подошел к прибывшему поезду и, взявшись за поручень, отправился до станции метро «Новокузнецкая». По прибытии поезда парня задержали сотрудники полиции.

Нарушителю назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Мотивом своего поступка он назвал любопытство.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Метро   Москва   Россия   видео   задержание   зацепер   полиция   
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15  комментариев
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3k
Copycat 3 часа назад
проходил отборочный тур к премии дарвина
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Motorola 9 минут назад
ИДИОТ !
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
ну в принципе это нормально, 20 тыщ штраф, хотя я думаю в таких случаях лучше работы назначать.
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264
1izbrain 2 часа назад
А что, на зеленой ветке до сих пор такие древние вагоны катаются, или видос древний?
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Комментарий удален. Причина: трэш
25k
31k
ACU900 3 часа назад
Жалко что на контактный рельс не ёпнулся. Так бы на одного долпоеба стало бы меньше (и на одно поджаренное мясо больше)
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227
Alex 3 часа назад
Зря задержали.
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602
HalloFreeSpace 3 часа назад
все же на камерах давно ...
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