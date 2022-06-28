Полицейские оперативно задержали зацепера, прокатившегося по подземному тоннелю на поезде

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В московском метро восемнадцатилетний парень решил пощекотать себе нервы. Он прокатился от станции "Театральной" Замоскворецкой линии до "Новокузнецкой", повиснув на вагоне. К моменту прибытия зацепера на станцию, его уже ждали сотрудники полиции.
На опубликованных в сети кадрах видео, как молодой человек, находясь на платформе станции "Театральная", подошел к прибывшему поезду и, взявшись за поручень, отправился до станции метро «Новокузнецкая». По прибытии поезда парня задержали сотрудники полиции.
Нарушителю назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Мотивом своего поступка он назвал любопытство.
Нарушителю назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Мотивом своего поступка он назвал любопытство.
Источник:
АНТИФИШКИ
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