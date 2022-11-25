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"Зачем чуркой называешь?": полицейские оскорбили водителя и привели железные аргументы

"Зачем чуркой называешь?": полицейские оскорбили водителя и привели железные аргументы

Автор:
25 ноября 2022 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   интересною   оскорбления   пассажир   полиция   фото   
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Ну и в чём они не правы? Конечно, не стоило называть мужчину "чуркой", но про себя они ни капли не ошиблись.

В сети появился ролик, на котором запечатлен разговор полицейских с водителем автомобиля. Судя по всему, полицейские назвали мужчину чуркой, и ему стало неприятно. Он решил им об этом сообщить, но вместо извинений последовали железные аргументы.

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Метки: Юмор   видео   интересною   оскорбления   пассажир   полиция   фото   
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15  комментариев
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Рекламщик 38 минут назад
Чурка, Хачи, Пендосы, Жид, Хохол (Укроп), итд... Любимые слова Россиян!
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5k
Компьютер DELL монитором 7 секунд назад
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21k
BiZ 19 минут назад
и ведь если назвать чуркой не чурку, он только посмеется.
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2M
Иван Кемеров 37 минут назад
Ну пацаны в погонах с чувством юмора и логикой попались - респект.
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75
efrat Иван Кемеров 7 минут назад
то есть если бы их в лицо назвали пи...расами - они бы не обиделись?
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11k
Rus77 39 минут назад
Человека чуркой просто так не назовут)
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75
efrat Rus77 8 минут назад
а замечали, что пи-да-ра-са-ми называют тех, кто ими по факту не является ? )
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4k
Димка Смола/67 46 минут назад
Не всех полицейских называют пыдорасами, но вот конкретно Вы двое прям самые настоящие......
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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