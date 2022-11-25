"Зачем чуркой называешь?": полицейские оскорбили водителя и привели железные аргументы

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Ну и в чём они не правы? Конечно, не стоило называть мужчину "чуркой", но про себя они ни капли не ошиблись.
В сети появился ролик, на котором запечатлен разговор полицейских с водителем автомобиля. Судя по всему, полицейские назвали мужчину чуркой, и ему стало неприятно. Он решил им об этом сообщить, но вместо извинений последовали железные аргументы.
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Метки: Юмор видео интересною оскорбления пассажир полиция фото
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