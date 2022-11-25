"Зачем чуркой называешь?": полицейские оскорбили водителя и привели железные аргументы

Новогодней ностальгии пост

Пьяный Москвич пытался украсть из "ВкусВилла" пироги и варенье, но уснул прямо в магазине

Морж подшутил над фотографирующейся рядом с ним девушкой

Неудачная попытка задержанного попасть в Хогвартс

Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его...

Когда ты оказался никому не нужен