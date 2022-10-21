Насыщенная жизнь Рудика

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Список жён Рудика, который способен удивить. Мужчина тот ещё коллекционер.
Похоже, что первые пару раз Рудика ничему не научили. Хотя, может быть, у него хобби - собирать жён по всему миру.
Источник:
АНТИФИШКИ
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