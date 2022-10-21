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Насыщенная жизнь Рудика

Насыщенная жизнь Рудика

Автор:
21 октября 2022 08:25
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Рудик   Юмор   брак   видео   жена   кольцо   фото   
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Список жён Рудика, который способен удивить. Мужчина тот ещё коллекционер.
Похоже, что первые пару раз Рудика ничему не научили. Хотя, может быть, у него хобби - собирать жён по всему миру.

Источник:

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Метки: Прикол   Рудик   Юмор   брак   видео   жена   кольцо   фото   
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5  комментариев
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186
Feto13 Час назад
Ему что никто не сказал, что не обязательно жениться?
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1k
Тупняк 41 минуту назад
Но уже всё....
Что всё? Развелись? Рудик стёрся?
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1k
Сид 47 минут назад
Обычный коллекционер,пфф.
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Alex Chebrikov

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