В Нью-Йорке введён режим ЧС из-за снегопада

Президент США Джо Байден объявил режим ЧС в штате Нью-Йорк из-за снегопада. Метель и снегопад начались 18 ноября и не утихают. Города засыпало снегом и на дорогах образовались аварии и жуткие пробки. Одна из таких эпичных аварий из автобусов, полицейской машины, такси и снегоочистителя попала на видео.
«Джо Байден распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури и метели», — говорится в сообщении Белого дома.
Как сообщает телеканал CNN, в субботу в Нью-Йорке выпало 21,5 дюйма (54,61) снега, что стало историческим рекордом штата для этого дня.
Из-за снега на дорогах образовались жуткие пробки. Автомобили попадали в аварии, так как не были готовы к заснеженным дорогам.
Одна из таких аварий попала на видео
В аварии поучаствовало как минимум 10 машин. Сначала автобус врезает в пять легковушек, стоящих на светофоре. Следов в автобус въезжает грузовой пикап, а за ним седом сразу второй автобус. Скользя по дороге, в последний автобус задом влетает полицейская машина, а в неё тут же снегоуборочная. О пострадавших не сообщается.
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АНТИФИШКИ
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