В Нью-Йорке введён режим ЧС из-за снегопада

«Джо Байден распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури и метели», — говорится в сообщении Белого дома.

Как сообщает телеканал CNN, в субботу в Нью-Йорке выпало 21,5 дюйма (54,61) снега, что стало историческим рекордом штата для этого дня.

Из-за снега на дорогах образовались жуткие пробки. Автомобили попадали в аварии, так как не были готовы к заснеженным дорогам.