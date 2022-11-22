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В Нью-Йорке введён режим ЧС из-за снегопада

В Нью-Йорке введён режим ЧС из-за снегопада

Автор:
22 ноября 2022 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Нью-Йорк   США   ЧС   авария   интересное   снег   фото   
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Президент США Джо Байден объявил режим ЧС в штате Нью-Йорк из-за снегопада. Метель и снегопад начались 18 ноября и не утихают. Города засыпало снегом и на дорогах образовались аварии и жуткие пробки. Одна из таких эпичных аварий из автобусов, полицейской машины, такси и снегоочистителя попала на видео.

«Джо Байден распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури и метели», — говорится в сообщении Белого дома.

Как сообщает телеканал CNN, в субботу в Нью-Йорке выпало 21,5 дюйма (54,61) снега, что стало историческим рекордом штата для этого дня.

Из-за снега на дорогах образовались жуткие пробки. Автомобили попадали в аварии, так как не были готовы к заснеженным дорогам.

В аварии поучаствовало как минимум 10 машин. Сначала автобус врезает в пять легковушек, стоящих на светофоре. Следов в автобус въезжает грузовой пикап, а за ним седом сразу второй автобус. Скользя по дороге, в последний автобус задом влетает полицейская машина, а в неё тут же снегоуборочная. О пострадавших не сообщается.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нью-Йорк   США   ЧС   авария   интересное   снег   фото   
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17  комментариев
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
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Сергей.РФ 8 минут назад
как то читал. что если у них выпадет снега около 20 см, то для НИХ это коллапс.(почти).
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569
partners74 15 минут назад
а, и ещё... афтырь, ты 54,61 см снега хоть раз в жизни видел? возьми рулетку и посмотри сколько это
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partners74 20 минут назад
грамотность сего говнопоста с баяновидео просто рвет весь тырнет. афтырь, ты есть е.б.л.а.н
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5k
Компьютер DELL монитором 37 минут назад
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1k
Татьяна Баженова 38 минут назад
Так-то по фотографиям - нормальная русская зима, ничего чрезвычайного.
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3k
vasilykopkov 42 минуты назад
"И это не удивительно" - сообщают наши корреспонденты.
В Нью-Йорке про зимнюю резину слышали не только лишь все, а вообще мало кто слышал...
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17k
Вася 57 минут назад
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25
Александр 59 минут назад
Это не Нью-Йорк. Даже, бл, не США, а Канада
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2k
Оксид Бетона Час назад
Е.банаты лохопиз.денские! А кто колеса шиповать будет?
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16k
Александр Час назад
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26k
Квантовый переход 2 часа назад
Для полноты картины йеллоустоуна не хватает.Когда же он иба.нет наконец.
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28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Дмитрий Анатольевич опять балуется с погодным оружием
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
видео с авариями баян, года 3 назад уже было. афтар низачед
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ит зе сноу! О, май гад! О май гад! О, май гад!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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