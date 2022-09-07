Бэтмен и Джокер: эффектная уличная фотосессия

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В Нью-Йорке фотограф предложил двум незнакомым уличным актерам поучаствовать в фотосессии. Многочисленные прохожие, а позже и пользователи сети смогли наблюдать сцену противостояния двух героев комикса.
Мужчина в костюме бэтмена сперва отказывался от фотосессии, однако позже всё-таки согласился сделать это на определенных условиях. Он вошел в роль и не пожалел о своём участии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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