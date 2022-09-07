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Бэтмен и Джокер: эффектная уличная фотосессия

Бэтмен и Джокер: эффектная уличная фотосессия

Автор:
07 сентября 2022 12:37
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Бэтмен   Нью-Йорк   США   видео   джокер   уличные актеры   фото   фотограф   фотосессия   
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В Нью-Йорке фотограф предложил двум незнакомым уличным актерам поучаствовать в фотосессии. Многочисленные прохожие, а позже и пользователи сети смогли наблюдать сцену противостояния двух героев комикса.
Мужчина в костюме бэтмена сперва отказывался от фотосессии, однако позже всё-таки согласился сделать это на определенных условиях. Он вошел в роль и не пожалел о своём участии.

Источник:

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Метки: Бэтмен   Нью-Йорк   США   видео   джокер   уличные актеры   фото   фотограф   фотосессия   
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4  комментария
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
3k
vfrcbvec 10 минут назад
что это за овнище???
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26k
Ваня 22 минуты назад
какая хрень!!!
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93
gh0st Час назад
Что за чушь
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Fidel

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