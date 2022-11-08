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Момент, как в Иркутске полицейские присоединились к массовой аварии

Момент, как в Иркутске полицейские присоединились к массовой аварии

Автор:
08 ноября 2022 11:54
Сообщество : Аварии
Метки: Иркутск   авария   видео   гололёд   интересное   снег   фото   
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В Иркутске выпал снег и весь город встал в пробках. Дорожную ситуации усугубили аварии. Водители, скользя по снегу врезались друг в друга. В столкновении даже поучаствовали полицейские, замыкая процессию.

Из-за снегопада в Иркутске произошло массовое ДТП с участием полицейских Момент, когда автомобиль правоохранительных органов впечатался в иномарку, попал на видео. В "змейке" оказались 12 автомобилей, к счастью, никто не пострадал.

Общий материальный ущерб составит несколько сот тысяч рублей. И хлопоты общения для автовладельцев друг с другом, аварийными комиссарами и страховыми компаниями.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Иркутск   авария   видео   гололёд   интересное   снег   фото   
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7  комментариев
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453
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Ну никогда же не было! И вот опять...
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17k
Вася 53 минуты назад
Ссылка coub.com
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620
Sergius SPb Час назад
Снегопад в Иркутске? Быть такого не может...
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4k
Babangdida Час назад
И кто теперь будет крайним?
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5k
Бу 2 часа назад
смешно)
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