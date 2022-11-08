Момент, как в Иркутске полицейские присоединились к массовой аварии

В Иркутске выпал снег и весь город встал в пробках. Дорожную ситуации усугубили аварии. Водители, скользя по снегу врезались друг в друга. В столкновении даже поучаствовали полицейские, замыкая процессию.
Из-за снегопада в Иркутске произошло массовое ДТП с участием полицейских Момент, когда автомобиль правоохранительных органов впечатался в иномарку, попал на видео. В "змейке" оказались 12 автомобилей, к счастью, никто не пострадал.
Общий материальный ущерб составит несколько сот тысяч рублей. И хлопоты общения для автовладельцев друг с другом, аварийными комиссарами и страховыми компаниями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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