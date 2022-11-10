Джо Байден назвал себя экстремистом

Ещё одно высказывания американского президента Джо Байдена. На этот раз он пытался без листочка высказать свои впечатления о том, как окрестили его в СМИ после высказываний о ядерном оружии. Спойлер: у него не получилось.
Многие СМИ обратили внимание на высказывание президента США про возможные последствия применения ядерного оружия в мире. Байден решил поделиться с народом своими впечатлениями, но не смог выговорить слово «апокалиптический». Вместо этого он несколько секунд произносил нелепое сочетание букв, а после вовсе заявил:
Байден ведет себя как... (непонятное бормотание) Байден — экстремист, — сказал американский лидер.
Пользователи сети тут же потребовали вернуть дедушке его таблетки и листочек с речью.
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АНТИФИШКИ
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