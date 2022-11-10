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Джо Байден назвал себя экстремистом

Джо Байден назвал себя экстремистом

Автор:
10 ноября 2022 12:58
Сообщество : Политика
Метки: США   байден   видео   дед   интересное   политика   таблетки   фото   
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Ещё одно высказывания американского президента Джо Байдена. На этот раз он пытался без листочка высказать свои впечатления о том, как окрестили его в СМИ после высказываний о ядерном оружии. Спойлер: у него не получилось.

Многие СМИ обратили внимание на высказывание президента США про возможные последствия применения ядерного оружия в мире. Байден решил поделиться с народом своими впечатлениями, но не смог выговорить слово «апокалиптический». Вместо этого он несколько секунд произносил нелепое сочетание букв, а после вовсе заявил:

Байден ведет себя как... (непонятное бормотание) Байден — экстремист, — сказал американский лидер.

Пользователи сети тут же потребовали вернуть дедушке его таблетки и листочек с речью.

Источник:

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Метки: США   байден   видео   дед   интересное   политика   таблетки   фото   
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15k
Александр 2 часа назад
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Kristine Broka 6 минут назад
Старый и давно выживший из ума долбоящер...
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8k
Trenzel2003 19 минут назад
А я бы его пристрелил. Что бы не мучился.
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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8k
Мегапихель 38 минут назад
"Байден - апоплэапокккапофиу" - чего не понятно то?)
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368
дмитрий Час назад
позорище
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11k
.Атеист. Час назад
И че, зато правду сказал. Все как есть. :))
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27k
Квантовый переход Час назад
Живучая тварь.
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26k
Киры4 2 часа назад
Не жалеет себя мухомор.
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15k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Оговорился,не смог выговорить эксгибиционист. Чувствую продолжение не заставит себя ждать!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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