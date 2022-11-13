Момент гибели байкера в Абрау Дюрсо попал на видео

"Больше 10 лет мы вместе катали. Он жил этим, очень любил, постоянно себя испытывал трудными подъемами экстремальными. Но на этот раз оступился. Он не новичок, он профессионал своего дела. Это случайность была. Друзья были с ним, которые вместе катались, и на камеру попал случай падения. Он был всегда отзывчивым, добрым, всегда на позитиве, никогда не отличался никакими выпадками. Человек был хороший, ничего плохого никто ему никогда не мог сказать. Всегда с семьей, кормилец был", — сказал он.

У 38-летнего Михаила Блюменфельда остались жена и двое детей.