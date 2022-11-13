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Момент гибели байкера в Абрау Дюрсо попал на видео

Момент гибели байкера в Абрау Дюрсо попал на видео

Автор:
13 ноября 2022 13:24
Сообщество : Мото
Метки: Абрау-Дюрсо   Равновесие   байкер   мотоциклист   происшествие   скала   смерть   трагедия   
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В Абрау Дюрсо мотоциклист сорвался со скалы на глазах у оператора съемки. Судя по видео, он потерял равновесие на узкой тропе, оступился и полетел со скалы вниз.

О смерти мотоциклиста сообщили в группе «ДТП и ЧП Новороссийска» в социальной сети «ВКонтакте». За рулём питбайка - мини-мотоцикла, предназначенного для внедорожной езды, находился Михаил Блюменфельд. Вместе с друзьями (ребята из Новороссийска), он проезжал на спортивную базу "Лиманчик" в Краснодарском крае. На записи, сделанной напарником мотоциклиста, видно, что в момент проезда по краю скалы мужчина приостановился, потерял равновесие, оступился и покатился по склону вниз.

Друг мотоциклиста Михаила Блюменфельда, Сергей, рассказал "Газете.ру", что мужчина был профессионалом своего дела и «жил» мотоспортом.

"Больше 10 лет мы вместе катали. Он жил этим, очень любил, постоянно себя испытывал трудными подъемами экстремальными. Но на этот раз оступился. Он не новичок, он профессионал своего дела. Это случайность была. Друзья были с ним, которые вместе катались, и на камеру попал случай падения. Он был всегда отзывчивым, добрым, всегда на позитиве, никогда не отличался никакими выпадками. Человек был хороший, ничего плохого никто ему никогда не мог сказать. Всегда с семьей, кормилец был", — сказал он.

У 38-летнего Михаила Блюменфельда остались жена и двое детей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Абрау-Дюрсо   Равновесие   байкер   мотоциклист   происшествие   скала   смерть   трагедия   
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23  комментария
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9k
Shtoppi Час назад
«Даже обезьяны падают с деревьев»
Так в Японии говорят о том, что каждый может совершить ошибку.
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1k
Демьян 3 минуты назад
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4k
Горожанин 11 минут назад
Весь смысл и кайф существования таких кадров. Это осуществилось. Аминь.
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40k
Мойша 18 минут назад
Риски, мотоспорт, экстримальные трассы... А погиб просто поскользнувшись.
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200
Mark Мойша 13 минут назад
При таком раскладе и обычный человек пешком прогуливаясь мог бы оступиться и свалиться со скалы
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847
Александр Кольдяев 20 минут назад
38, а ни ума, ни ответственности не нажил
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14k
Кот Скрипалей 23 минуты назад
Вроде в экипе был, а всё равно не спасло. Жаль человека.
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55k
alertol Полчаса назад
Только один вопрос... И почему мне должно быть не по;%:й?
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31
СугробOFF Полчаса назад
Жалко Мишу. Как-то случайно всё.
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5k
sergonly Полчаса назад
Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц
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5k
Alexey 37 минут назад
заводить семью с такими приключениями не очень дальновидно
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 41 минуту назад
Безумно храбрым - венки со скидкой.
Хотел прославиться? Прославился...
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88k
parallax 48 минут назад
ПомоЙму он нашёл то, что искал.
Человек с нормальным чувством самосохранения, по лезвию бритвы ходить не станет.
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31k
Игорь 53 минуты назад
Ну что тут сказать?! Байкер, уже о многом говорит. Ездил по краю, очевидно и не раз, во всех смыслах. Нарвался, оно к тому шло.

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8k
GROMOZEKA 57 минут назад
«Он не новичок, он профессионал своего дела. Это случайность была.»

А новички, типа, сами себя выпиливают?
Парня жаль, но именно профессионалы, зачастую, по глупости и погибают.
Ибо очень в себе уверены
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4k
Александр Николаевич Час назад
Жаль парня, но жену и детей в особенности...
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2k
Андрей Час назад
__что мужчина был профессионалом своего дела и «жил» мотоспортом.
Премию Дарвина в студию
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12k
Мистер Фикс Час назад
Следи за собой, будь осторожен (В. Цой)
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