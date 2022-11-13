Момент гибели байкера в Абрау Дюрсо попал на видео

В Абрау Дюрсо мотоциклист сорвался со скалы на глазах у оператора съемки. Судя по видео, он потерял равновесие на узкой тропе, оступился и полетел со скалы вниз.
О смерти мотоциклиста сообщили в группе «ДТП и ЧП Новороссийска» в социальной сети «ВКонтакте». За рулём питбайка - мини-мотоцикла, предназначенного для внедорожной езды, находился Михаил Блюменфельд. Вместе с друзьями (ребята из Новороссийска), он проезжал на спортивную базу "Лиманчик" в Краснодарском крае. На записи, сделанной напарником мотоциклиста, видно, что в момент проезда по краю скалы мужчина приостановился, потерял равновесие, оступился и покатился по склону вниз.
Друг мотоциклиста Михаила Блюменфельда, Сергей, рассказал "Газете.ру", что мужчина был профессионалом своего дела и «жил» мотоспортом.
"Больше 10 лет мы вместе катали. Он жил этим, очень любил, постоянно себя испытывал трудными подъемами экстремальными. Но на этот раз оступился. Он не новичок, он профессионал своего дела. Это случайность была. Друзья были с ним, которые вместе катались, и на камеру попал случай падения. Он был всегда отзывчивым, добрым, всегда на позитиве, никогда не отличался никакими выпадками. Человек был хороший, ничего плохого никто ему никогда не мог сказать. Всегда с семьей, кормилец был", — сказал он.
У 38-летнего Михаила Блюменфельда остались жена и двое детей.
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АНТИФИШКИ
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