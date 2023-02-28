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Вторая волна исков против Алека Болдуина — в трагедии появились новые "жертвы"

Вторая волна исков против Алека Болдуина — в трагедии появились новые "жертвы"

Автор:
28 февраля 2023 22:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Болдуин   Хатчинс   актер   жертвы   скандал   смерть   съемки   трагедия   
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Американский актёр в конце октября 2021 года стал невольным соучастником ужасной трагедии на съёмочной площадке, где от его руки по непредвиденной случайности погибла девушка оператор Галина Хатчинс и был травмирован режиссёр Джоэл Соуз.

На кинозвезду обрушился шквал критики и обвинений и только в начале февраля этого года ему было предъявлено обвинение в том, что он не прошёл часовой инструктаж по использованию оружия.

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Но в деле также появились и другие пострадавшие — трое бывших членов съёмочной группы якобы получили контузии при выстреле. Они подали в суд и хотят получить компенсации от компаний El Dorado Pictures, Rust Movie Pictures а также самого Алека Болдуина.

Сам же Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве и отрицает все обвинения.

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Метки: Болдуин   Хатчинс   актер   жертвы   скандал   смерть   съемки   трагедия   
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15  комментариев
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16k
Алекс Час назад
Получили контузии от выстрела пистолета....это они нас победить то хотят?
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324
Вася Васильев 17 минут назад
Американец грохнул хохлуху... за такое вообще законно судить?
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76
БАРАТ 18 минут назад
Казалось бы и при чем тут Трамп...
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10k
ScorpionDS Полчаса назад
Может и мне подать на него в суд, я вот был очень встревожен после этого происшествия, плюс еще не дополученная прибыль из-за стресса ...
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27k
Юрьевич Полчаса назад
"Но в деле также появились и другие пострадавшие трое бывших членов съёмочной группы якобы получили контузии при выстреле. Они подали в суд и хотят получить компенсации от компаний El Dorado Pictures, Rust Movie Pictures а также самого Алека Болдуина."
Следующая волна исков будет от тех, кто обосрался от звука выстрела?
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10k
Григорий Бабкин 56 минут назад
Из-за какой-то занюханной хохлушки нормального пацана на цугундер. Подумаешь, сдохла. Рагули - это ещё ниже по рангу, чем негры. Дустом травить надо. А тут а-я-яй, застрелили. Бывает. Это же пендостан, ничего странного. Там каждый день кого-то валят.
Кстати. А Курицин, погонялом которого прикрывается ентот, с позволения сказать, "автор", кто по происхождению? Жид?
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6k
sedoisever Час назад
Через год добавятся те, кто получил психологическую травму. Через два - те, кто оскорбился, что психологическую травму получило больше чёрных, чем белых. Ну и т.д...
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10k
GROMOZEKA Час назад
Ах это чудесное американское «правосудие».
В выигрыше всегда адвокаты
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Александр Невский
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