Вторая волна исков против Алека Болдуина — в трагедии появились новые "жертвы"

Американский актёр в конце октября 2021 года стал невольным соучастником ужасной трагедии на съёмочной площадке, где от его руки по непредвиденной случайности погибла девушка оператор Галина Хатчинс и был травмирован режиссёр Джоэл Соуз.
На кинозвезду обрушился шквал критики и обвинений и только в начале февраля этого года ему было предъявлено обвинение в том, что он не прошёл часовой инструктаж по использованию оружия.
Но в деле также появились и другие пострадавшие — трое бывших членов съёмочной группы якобы получили контузии при выстреле. Они подали в суд и хотят получить компенсации от компаний El Dorado Pictures, Rust Movie Pictures а также самого Алека Болдуина.
Сам же Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве и отрицает все обвинения.
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Следующая волна исков будет от тех, кто обосрался от звука выстрела?
Кстати. А Курицин, погонялом которого прикрывается ентот, с позволения сказать, "автор", кто по происхождению? Жид?
В выигрыше всегда адвокаты