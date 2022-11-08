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Женщина заболталась по телефону и чуть не погубила свою собаку

Женщина заболталась по телефону и чуть не погубила свою собаку

Автор:
08 ноября 2022 13:19
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   лифт   поводок   происшествие   собака   чебоксары   
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В Чебоксарах собака едва не погибла в лифте из-за своей хозяйки. Женщина вела беседу по телефону и не обратила внимание, что собака не покинула кабину лифта вместе с ней. Когда двери закрылись и лифт поехал, поводок потянуло наверх вместе с животным.
К счастью, трагедии не произошло. Поводок порвался и собака осталась невредима.

Источник:

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Метки: видео   животные   лифт   поводок   происшествие   собака   чебоксары   
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10  комментариев
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6k
Roman 2 часа назад
Собаки такие же мешком стукнутые как хозяйка.
Что снова подтверждает древнее наблюдение о сходстве оных.
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138
Igor Grishaev 23 минуты назад
Надеюсь, ее дочь не водит детей в лифт на поводке
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768
Максим Макашев Час назад
в следующий раз пусть собака выгуливает свою "хозяйку" на поводке
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1k
Alex Час назад
Тупая дура. Собаку чуть два раза не повесила.
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14k
Alex Час назад
БабА тупая... У них мозг примитивный и после 40, если ей делать нечего, деградирует просто на глазах. особенно под алкоголь.
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560k
АРОН 2 часа назад
Оказывается, что не все в ответе за тех кого приручили... Могло ведь и смертушкой закончиться.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Что-то коротковат поводок.
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Себастьян Перейра

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