Женщина заболталась по телефону и чуть не погубила свою собаку

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В Чебоксарах собака едва не погибла в лифте из-за своей хозяйки. Женщина вела беседу по телефону и не обратила внимание, что собака не покинула кабину лифта вместе с ней. Когда двери закрылись и лифт поехал, поводок потянуло наверх вместе с животным.
К счастью, трагедии не произошло. Поводок порвался и собака осталась невредима.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что снова подтверждает древнее наблюдение о сходстве оных.