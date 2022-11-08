Женщина заболталась по телефону и чуть не погубила свою собаку

В Чебоксарах собака едва не погибла в лифте из-за своей хозяйки. Женщина вела беседу по телефону и не обратила внимание, что собака не покинула кабину лифта вместе с ней. Когда двери закрылись и лифт поехал, поводок потянуло наверх вместе с животным.

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К счастью, трагедии не произошло. Поводок порвался и собака осталась невредима.